Prognoza meteo pentru Bucureși. Vânt puternic și temperaturi de maxim 7 grade. Cum va fi în weekend

Cerul va fi variabil la Bucureşti, cu înnorări seara şi noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu viteze de până la 30 km/h în timpul zilei.

Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -6...-3 grade. În a doua parte a intervalului va fi ceaţă cu depunere de chiciură, potrivit prognozei pentru Capitală, publicate vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie,

Sâmbătă, cerul va fi variabil, cu probabilitate mare de ceaţă sau nori joşi dimineaţa. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de -5...-2 grade.

Duminică, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 5...7 grade, iar minima de -4...-2 grade.

Pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă, vântul va prezenta intensificări în regiunile estice, sud-estice şi local în centru şi sud-vest, iar duminică în toată ţara, cu viteze în general de 40...60 km/h, amplificând senzaţia de frig, potrivit unei informări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Vremea în țară

La munte temporar vor fi rafale de peste 60...80 km/h, viscolind ninsoarea şi zăpada depusă.

În nordul, centrul şi estul teritoriului, precum şi la munte temporar vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare, pe arii mai extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică şi pe parcursul zilei de duminică. Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5...15 cm. Pe arii restrânse se va forma gheţuş sau polei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













