The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane

Președintele SUA, Donald Trump, este pregătit să ridice restricția care împiedică Forțele Armate Ucrainene să lanseze atacuri pe teritoriul rusesc folosind arme cu rază lungă de acțiune fabricate în America.

Surse au declarat pentru The Wall Street Journal că acesta i-a spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski acest lucru în cadrul unei reuniuni care a avut loc în marja Adunării Generale a ONU de la New York, pe 23 septembrie.

În cadrul întâlnirii, Zelenski i-a cerut lui Trump să furnizeze mai multe rachete cu rază lungă de acțiune și să autorizeze utilizarea unor astfel de arme pentru a ataca ținte din Rusia.

Trump a răspuns că este deschis ideii, dar nu și-a asumat niciun angajament, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru publicație.

Potrivit publicațiilor The Telegraph și Axios, Zelenski a solicitat rachete de croazieră Tomahawk, care au o rază de acțiune de peste 2.400 de kilometri.

Wall Street Journal relatează că, potrivit unor surse, administrația Trump ia în considerare furnizarea de rachete Tomahawk și alte arme cu rază lungă de acțiune Ucrainei.

Sursele publicației au declarat că oficialii ucraineni vor călători la Washington săptămâna viitoare pentru discuții cu secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Timp de luni de zile, administrația Donald Trump a împiedicat Ucraina să folosească rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de Statele Unite, inclusiv ATACMS, pentru a ataca Rusia.

