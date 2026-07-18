Noua directivă prevede efectuarea anuală a analizelor pentru depistarea deficitului de testosteron, însă nu impune administrarea tratamentului în cazul în care sunt identificate valori scăzute, potrivit News.ro.

Hegseth susține că măsura va contribui la creșterea rezistenței fizice, a performanței și a pregătirii de luptă a militarilor, iar decizia privind tratamentul va rămâne voluntară și va fi luată împreună cu medicii.

Cu toate acestea, cinci dintre cei șase experți în sănătatea bărbaților consultați de Reuters au declarat că nu înțeleg justificarea unei testări de rutină pentru toți militarii trecuți de 30 de ani și avertizează că aceasta ar putea duce la tratamente inutile sau chiar dăunătoare.

Potrivit ghidurilor elaborate de Asociația Americană de Urologie și Societatea de Endocrinologie, terapia cu testosteron este recomandată doar pacienților care au atât un nivel scăzut confirmat al hormonului, cât și simptome precum scăderea libidoului, disfuncție erectilă, oboseală persistentă, reducerea masei musculare sau diminuarea densității osoase.

Specialiștii avertizează asupra tratamentelor inutile

Medicii subliniază că nivelul testosteronului scade în mod natural odată cu înaintarea în vârstă, începând aproximativ după 30-40 de ani, însă acest proces diferă de la o persoană la alta și nu justifică, în sine, testarea sistematică a întregii populații militare.

Specialiștii atrag atenția și asupra riscurilor tratamentului administrat fără indicație medicală clară. Printre efectele adverse se numără infertilitatea, reducerea dimensiunii testiculelor, îngroșarea sângelui, tulburările de ritm cardiac, fracturile osoase, problemele de prostată, acneea, căderea părului, dezvoltarea țesutului mamar și modificările de dispoziție.

Reuters amintește că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a eliminat recent avertismentul privind riscul crescut de infarct și accident vascular cerebral asociat terapiei cu testosteron, în urma unui studiu desfășurat pe peste 5.200 de bărbați. Cercetarea a evidențiat, însă, o frecvență mai mare a tulburărilor de ritm cardiac și a fracturilor în rândul persoanelor tratate.

Controverse și în privința „Operator Syndrome”

Secretarul Apărării a explicat că unul dintre obiectivele programului este depistarea așa-numitului „Operator Syndrome”, un sindrom descris la militarii din forțele speciale, precum Delta Force și Navy SEALs, care poate include deficit de testosteron, traumatisme cerebrale, tulburări hormonale și metabolice, probleme de somn și alte afecțiuni.

Unii experți consideră însă că acest sindrom este specific militarilor expuși unor condiții extreme de luptă și nu poate fi extrapolat întregului personal militar. Ei susțin că, în multe cazuri, nivelul testosteronului poate fi îmbunătățit prin somn adecvat, alimentație echilibrată, controlul greutății și perioade suficiente de recuperare, fără a fi necesară terapia hormonală.

Măsură controversată în SUA

Armata Statelor Unite introduce o măsură fără precedent. Militarii trecuți de 30 de ani vor fi testați anual pentru depistarea unui eventual deficit de testosteron.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, susține că măsura îi va ajuta pe soldați să rămână în cea mai bună formă fizică și psihică. Programul a stârnit însă controverse.

„Ministerul Războiului cu nivel ridicat de testosteron” – așa și-a intitulat Pete Hegseth înregistrarea video postată pe X, prin care a anunțat noul program de screening pentru soldații americani.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării: „Autorizez un nou program de screening pentru a depista deficitul de testosteron în rândul militarilor noștri, pentru a ne asigura că aveți nivelurile adecvate de testosteron care vă permit să dați tot ce aveți mai bun.”

Concret, nivelul de testosteron va fi măsurat, începând cu vârsta de 30 de ani, în timpul vizitei medicale anuale. Militarii mai tineri vor putea solicita aceeași testare, în mod voluntar. Soldații descoperiți în urma analizelor cu deficit hormonal vor putea urma, la alegerea lor, un tratament pe cheltuiala armatei.