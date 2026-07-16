Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, susține că măsura îi va ajuta pe soldați să rămână în cea mai bună formă fizică și psihică. Programul a stârnit însă controverse.

„Ministerul Războiului cu nivel ridicat de testosteron” – așa și-a intitulat Pete Hegseth înregistrarea video postată pe X, prin care a anunțat noul program de screening pentru soldații americani.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării: „Autorizez un nou program de screening pentru a depista deficitul de testosteron în rândul militarilor noștri, pentru a ne asigura că aveți nivelurile adecvate de testosteron care vă permit să dați tot ce aveți mai bun.”

Concret, nivelul de testosteron va fi măsurat, începând cu vârsta de 30 de ani, în timpul vizitei medicale anuale. Militarii mai tineri vor putea solicita aceeași testare, în mod voluntar. Soldații descoperiți în urma analizelor cu deficit hormonal vor putea urma, la alegerea lor, un tratament pe cheltuiala armatei.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării: „Această inițiativă nu este despre îmbunătățirea artificială a performanței voastre, ci despre recăpătarea și optimizarea capacităților voastre naturale, despre păstrarea longevității voastre și despre asigurarea faptului că dispuneți de bazele biologice necesare pentru a rezista în luptă.”

Secretarul american al Apărării nu a precizat dacă noua măsură se va aplica și femeilor din armată, al căror testosteron, produs în cantități mult mai mici, scade de asemenea odată cu vârsta.

Noua politică a Pentagonului a generat reacții critice. Mai mulți parlamentari și experți în sănătate au cerut explicații privind fundamentarea științifică a programului. În plus, specialiștii atrag atenția că diagnosticul de deficit de testosteron nu poate fi stabilit pe baza unei singure analize.

De când este ministrul Apărării, Pete Hegseth le-a impus militarilor norme fizice mai exigente. Într-un discurs ținut în septembrie anul trecut la baza militară Quantico, el i-a atacat pe soldații supraponderali și pe – cităm – „generalii și amiralii grași întâlniți pe coridoarele Pentagonului”.