Alimentația influențează direct starea de sănătate și riscul de apariție a unor boli cronice. Cu toate acestea, pentru o mare parte a populației lumii, veniturile disponibile nu permit cumpărarea alimentelor necesare unei diete echilibrate și bogate în nutrienți, potrivit News.ro.

O alimentație nesănătoasă se numără printre principalii factori care contribuie la povara globală a bolilor, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Consecințele includ un risc mai mare de boli cardiovasculare, diabet și cancer.

Aproape 2,7 miliarde de persoane, echivalentul a aproximativ o treime din populația lumii, nu își permit în prezent o alimentație sănătoasă, avertizează experții ONU.

Costul unei diete care asigură necesarul de nutrienți a crescut cu 25% în ultimii cinci ani. În prezent, acesta ajunge la 4,28 dolari pe zi (aproximativ 3,74 euro pe zi) pentru fiecare persoană, după ajustarea sumelor în funcție de diferențele dintre costurile de trai ale țărilor.

Valoarea depășește pragul internațional al sărăciei extreme, stabilit la 3 dolari, echivalentul a aproximativ 2,62 euro, pentru fiecare persoană pe zi.

Aproape o treime din populația lumii nu își permite o dietă sănătoasă

Datele au fost prezentate de Máximo Torero Cullen, economist-șef al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), înaintea publicării raportului privind starea securității alimentare și a nutriției în lume, programată pentru 21 iulie.

Cea mai mare parte a costului unei alimentații sănătoase nu este determinată de necesarul de calorii. Cheltuielile cresc atunci când dieta trebuie să includă suficiente alimente bogate în nutrienți.

Alimentele de bază, precum cerealele și rădăcinoasele, furnizează cea mai mare parte a aportului caloric zilnic. Acestea reprezintă însă numai 13% din costul unei alimentații sănătoase.

Fructele și legumele asigură aproximativ 5% din calorii, dar generează 16% din costul total. Alimentele de origine animală reprezintă aproape 30% din cheltuielile necesare unei diete echilibrate.

Alimentele bogate în nutrienți sunt cele mai scumpe

„Alimentele care asigură necesarul de calorii sunt relativ ieftine, însă cele bogate în nutrienți, necesare unei alimentații sănătoase, costă mult mai mult”, a explicat Máximo Torero Cullen, citat într-un comunicat.

Potrivit reprezentantului FAO, problema nu constă doar în producerea unei cantități suficiente de alimente. Este necesar ca produsele bogate în nutrienți să devină accesibile financiar unui număr mai mare de oameni.

Informațiile au fost prezentate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură înaintea lansării raportului „Starea securității alimentare și a nutriției în lume”.