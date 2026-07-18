Aceste incidente intens mediatizate au afectat percepția asupra siguranței zborurilor și i-au determinat pe mulți pasageri să se întrebe care este cel mai sigur loc din avion.

Locul cel mai sigur din avion

Un studiu realizat în 2017 de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) din Statele Unite, care a analizat 20 de accidente aviatice produse începând din 1971, a arătat că pasagerii aflați în partea din spate a avionului au avut șanse mai mari de supraviețuire decât cei din partea din față. De asemenea, persoanele așezate în apropierea aripilor au avut, în general, șanse mai ridicate de a supraviețui.

La rândul său, o analiză publicată de revista TIME în 2015 a concluzionat că locurile din mijloc aflate în partea din spate a cabinei au înregistrat cea mai mică rată a deceselor în accidente aviatice. În schimb, cele mai nefavorabile au fost locurile de la margine, pe culoar, situate în treimea centrală a avionului.

Steve Wright, fost inginer de sisteme și software în industria aerospațială și fost profesor asociat de avionică și sisteme de aeronave la UWE Bristol, a analizat de-a lungul timpului întrebarea privind „cel mai sigur loc din avion”.

În opinia sa, cazul supraviețuitorului accidentului Air India este unul neobișnuit din mai multe motive. Wright explică faptul că, în mod normal, locurile din partea din față a aeronavei sunt considerate mai riscante în cazul unui accident, însă tragedia din India a avut caracteristici atipice.

„Atunci când un avion se prăbușește, de regulă impactul are loc cu partea din față, motiv pentru care locul 11A ar fi fost, în mod normal, printre primele afectate”, spune Wright. În cazul zborului Air India însă, aeronava a lovit solul cu botul ridicat. Potrivit expertului, supraviețuirea lui Ramesh s-a datorat, în mod paradoxal, tocmai faptului că acesta se afla în partea din față a avionului.

Față, mijloc sau spate. Cum se „împarte” siguranța într-o cabină de pasageri

În primul rând, este important de reținut că probabilitatea de a fi implicat într-un accident aviatic este extrem de redusă. De exemplu, riscul de a fi implicat într-un accident rutier este mult mai mare decât cel de a suferi un accident de avion pe parcursul vieții.

Totuși, dacă vrei să alegi un loc care, potrivit datelor disponibile, oferă cele mai bune șanse de supraviețuire în cazul unei situații de urgență, există câțiva factori de luat în considerare. Locul este la geam, pe mijloc sau la culoar? Studiile sugerează că locurile aflate pe mijlocul unui rând sunt cele mai sigure.

Locul este în partea din față sau din spate a avionului? În cazul foarte rar al unui accident, locurile din clasa economică situate în partea din spate a aeronavei sunt considerate mai sigure, deoarece, în majoritatea accidentelor, impactul are loc inițial în partea din față a avionului.

Cât contează distanța față de ieșirea de urgență

În cazul unei urgențe, ușile de evacuare sunt proiectate să rămână rigide și să contribuie la rezistența structurală a aeronavei, potrivit expertului în industria aerospațială Steve Wright, fost profesor asociat de avionică și sisteme de aeronave la UWE Bristol, citat de revista Time.

În general, locurile din partea din spate a avionului sunt considerate cea mai bună alegere pentru cei care doresc un nivel suplimentar de protecție în eventualitatea, extrem de improbabilă, a unui accident. Totuși, fiecare accident aviatic are caracteristici diferite, iar evoluția acestuia depinde de numeroși factori.

Într-un accident tipic, explică John Hansman, profesor de aeronautică și astronautică la MIT, partea din față a avionului funcționează ca un fel de „amortizor de șoc”, preluând cea mai mare parte a forței impactului.

Daniel Bubb, fost pilot de linie și expert în aviație comercială la Universitatea din Nevada, Las Vegas, a declarat pentru Fox News Digital că nu există nicio garanție privind cel mai sigur loc dintr-un avion.

Totuși, el a precizat că unele locuri pot oferi șanse mai bune de supraviețuire decât altele.

„Pasagerii care stau în partea din spate a avionului au, în general, cele mai mari șanse de supraviețuire”, a spus Bubb.

„Acest lucru se datorează faptului că partea din față și zona centrală a aeronavei absorb cea mai mare parte a impactului în cazul unei coliziuni frontale, așa cum s-a întâmplat în accidentul avionului Jazz Air de pe aeroportul LaGuardia.”

El a continuat: „În acest accident, partea din față a aeronavei a preluat cea mai mare parte a impactului.

Jim Brauchle, avocat specializat în accidente aviatice în cadrul Motley Rice, din Carolina de Sud, a declarat pentru Fox News Digital că, în cazul unei evacuări de urgență, cele mai avantajoase locuri sunt cele aflate pe rândurile cu ieșire de urgență.

De asemenea, el a subliniat că, cu cât pasagerii sunt așezați mai aproape de o ieșire, cu atât au șanse mai mari să evacueze rapid aeronava.

„În cazul unei evacuări, este important să nu încercați să vă luați bagajele personale”, a spus Brauchle. „În multe dintre evacuările recente am observat că numeroși pasageri au încercat să iasă din avion cu bagajele de mână.”, conform skynews.

Expertul recomandă și alegerea unei încălțăminte potrivite pentru zbor.

„Pasagerii ar trebui să poarte încălțăminte comodă, de preferat închisă în față. Pantofii cu toc înalt nu sunt potriviți pentru o evacuare de urgență.”

Brauchle a atras atenția că mulți pasageri nu acordă atenție demonstrației de siguranță prezentate de echipaj la începutul zborului, însă este important să identifice cea mai apropiată ieșire de urgență, precum și următoarea cea mai apropiată, în cazul în care prima nu poate fi folosită.

În 2015, revista Time a analizat accidente aviatice produse în decursul a 35 de ani, în care au existat atât victime, cât și supraviețuitori.

Analiza a arătat că locurile aflate în ultima treime a avionului au avut o rată a mortalității de 32%, comparativ cu 39% pentru locurile din zona centrală și 38% pentru cele din partea din față.

Totodată, locurile din mijlocul rândurilor situate în partea din spate a avionului au înregistrat cea mai mică rată a mortalității, de 28%, ceea ce le face, potrivit acestor date, cele mai sigure.

În schimb, locurile de la culoar din zona centrală a aeronavei au avut cele mai slabe rezultate, cu o rată a mortalității de 44%.

De ce „locul preferat” nu îți garantează siguranța

Din punct de vedere statistic, cele mai sigure locuri din avion sunt cele aflate în partea din spate a secțiunii centrale a aeronavei, cât mai aproape de ieșirile de urgență.

Explicația este că apropierea de o ieșire permite o evacuare mai rapidă, iar structura acestei zone a avionului oferă o protecție mai bună în cazul unui impact. În majoritatea accidentelor aviatice, aeronava lovește solul cu partea din față, ceea ce face ca locurile din fața avionului să fie, în general, mai expuse.

Un loc la culoar oferă mai multă libertate de mișcare și facilitează ieșirea rapidă din rând în cazul unei evacuări. În același timp, pasagerii aflați la culoar pot avea un risc mai mare de a fi loviți de obiecte desprinse în timpul unui impact.

Un studiu realizat de Institutul de Medicină Aerospațială Civilă (CAMI), parte a Administrației Federale a Aviației din Statele Unite (FAA), a analizat modul în care lățimea scaunelor și distanța dintre rânduri influențează evacuarea pasagerilor.

Concluzia cercetătorilor a fost că, atât timp cât un pasager poate sta confortabil pe scaun, dimensiunea acestuia și spațiul dintre rânduri nu influențează semnificativ timpul total necesar evacuării cabinei. Motivul este că cea mai mare parte a timpului este petrecută de pasageri așteptând la ieșirile de urgență și pe culoarul principal, nu ieșind din propriul rând de scaune.