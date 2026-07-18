În opinia Parchetului General, acest raport nu confirmă existența unor disfuncționalități sistemice ale activității Ministerului Public și nici că actualul cadru normativ privind organizarea autorității judecătorești ar fi generat, prin el însuși, regresul funcționării sistemului judiciar, potrivit Agerpres.

"Raportul oferă o evaluare amplă a evoluțiilor din domeniul justiției și formulează recomandări menite să contribuie la consolidarea statului de drept și la creșterea eficienței sistemului judiciar. Totodată, acesta evidențiază atât progresele înregistrate în ultimii ani, cât și domeniile în care sunt necesare măsuri suplimentare. (...) Raportul nu confirmă existența unor disfuncționalități sistemice ale activității Ministerului Public și nici concluzia că actualul cadru normativ privind organizarea autorității judecătorești ar fi generat, prin el însuși, regresul funcționării sistemului judiciar. În același timp, Comisia Europeană formulează recomandări punctuale privind consolidarea unor mecanisme instituționale și eficientizarea activității judiciare, recomandări care trebuie analizate cu responsabilitate și în spiritul cooperării loiale între autoritățile publice", spune Parchetul General într-un comunicat de presă postat pe Facebook.

Parchetul cere ca eventualele critici să se bazeze pe fapte verificate

În opinia Parchetului, semnalarea unor disfuncționalități ar trebui să se întemeieze pe fapte verificate și pe evaluări obiective, evitând generalizările.

''Ministerul Public reafirmă că semnalarea disfuncționalităților și dezbaterea critică asupra funcționării justiției reprezintă componente esențiale ale unei societăți democratice. În egală măsură, acestea trebuie să se întemeieze pe fapte verificate și pe evaluări obiective, evitând generalizările care pot afecta încrederea cetățenilor în autoritatea judecătorească și în instituțiile statului", subliniază Parchetul, care dă asigurări că rămâne o prioritate în activitatea sa combaterea corupției, a criminalității organizate, a traficului de persoane, a criminalității economico-financiare și a infracționalității informatice.

"Cu referire la combaterea corupției, Ministerul Public va continua să acționeze cu fermitate, în conformitate cu legea, indiferent de calitatea persoanelor cercetate, cu respectarea principiilor legalității, imparțialității și prezumției de nevinovăție. Ministerul Public apreciază că asigurarea unor resurse umane și materiale adecvate și un cadru legislativ stabil reprezintă condiții esențiale pentru funcționarea eficientă a parchetelor și pentru soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, cu respectarea deplină a drepturilor și garanțiilor procesuale ale tuturor participanților la procesul penal", mai afirmă sursa citată.

Recomandările Comisiei Europene vor fi analizate

Ministerul Public spune că va analiza "cu deplină deschidere" recomandările formulate de Comisia Europeană privind consolidarea garanțiilor referitoare la independența procurorilor de rang înalt, reglementarea organizării și funcționării poliției judiciare și creșterea eficienței investigării infracțiunilor, inclusiv a faptelor de corupție săvârșite în cadrul sistemului judiciar.

La final, Parchetul General apreciază că orice proces de reformă privind organizarea și funcționarea autorității judecătorești trebuie să se desfășoare în cadrul unui dialog instituțional autentic, bazat pe consultarea efectivă a tuturor autorităților judiciare implicate și pe respectarea principiilor independenței justiției și loialității constituționale.

Raport CE privind statul de drept în România

Comisia Europeană constată că, deși aplicarea legilor justiției a continuat, România are în continuare probleme în justiție, combaterea corupției, libertatea presei și predictibilitatea procesului legislativ.

Comisia: Probleme persistente în lupta anticorupție

În domeniul anticorupției, Comisia arată că evaluarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 a fost finalizată, iar noua strategie pentru perioada 2026-2030 este în pregătire. Bilanțul urmăririi penale în cazurile de mică și mare corupție a rămas similar celui din anul precedent, însă instanțele au continuat să dispună încetarea unor procese și anularea unor condamnări, inclusiv în dosare de corupție la nivel înalt, ca efect al hotărârilor ÎCCJ privind prescripția răspunderii penale.