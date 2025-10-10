Spania reacţionează la criticile lui Trump şi reaminteşte că este membru „de drept” şi „angajat” al NATO

10-10-2025 | 16:05
soldati nato, trupe nato
Spania a reafirmat că este membru „de drept” şi „angajat” al NATO, după ce Donald Trump a sugerat că ţara ar trebui „dată afară” din Alianţă din cauza cheltuielilor militare reduse.

Ioana Andreescu

„Spania este un membru de drept şi angajat al NATO. Îşi îndeplineşte obiectivele de capacitate la fel de bine ca Statele Unite”, au afirmat aceste surse pentru AFP, în timp ce preşedintele american a declarat că Spania este rămasă „în urmă” în ceea ce priveşte acordul NATO, care solicită ca ţările membre să aloce 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, şi a sugerat „excluderea” acesteia din alianţa de apărare.

Guvernul spaniol de stânga alocă 2% din PIB cheltuielilor de apărare, dar nu intenţionează să le majoreze la 5%, aşa cum prevede noul obiectiv al NATO stabilit la ultimul summit al Alianţei Nord-Atlantice, în iunie, la Haga. Spania, fără a refuza semnarea declaraţiei finale a summitului, a considerat că nu este vizată de acest procent. Madridul a subliniat că fiecare ţară NATO trebuie să-şi mărească capacităţile militare în conformitate cu planurile de apărare stabilite de Alianţă. Spania asigură că este capabilă să atingă obiectivele care i-au fost atribuite, limitându-şi cheltuielile la 2% din PIB.

Cele trei membre ale Alianţei Nord-Atlantice care alocă cel mai mare procent din PIB-ul lor apărării sunt ţări vecine Rusiei: Polonia (4,48%), Lituania (4%) şi Letonia (3,73%), potrivit datelor NATO.

Peste un sfert dintre ţările NATO au rămas, în 2024, sub obiectivul de a aloca cel puţin 2% din PIB sectorului militar, potrivit ultimelor estimări ale organizaţiei. La ultimul summit NATO de la Haga, Donald Trump ameninţase deja că va sancţiona comercial Spania din cauza refuzului lui Pedro Sánchez de a se angaja să crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB.

