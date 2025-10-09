Statul NATO care a iritat Serbia, după ce a vândut arme în Kosovo. Președintele Vucic: „Sunt îngrozit”

09-10-2025 | 10:00
Aleksandar Vučić
Președintele sârb Aleksandar Vucic a acuzat Turcia că încalcă legile internaționale și destabilizează Balcanii de Vest prin furnizarea de arme către Kosovo.

Alexandru Toader

„Sunt îngrozit de comportamentul Turciei și de încălcarea brutală a Cartei ONU și a Rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate al ONU, precum și de înarmarea continuă a autorităților din Pristina”, a declarat Vucic într-o postare pe rețelele sociale miercuri, referindu-se la capitala Kosovo.

„Este acum complet clar că Turcia nu dorește stabilitate în Balcanii de Vest și visează din nou la restaurarea Imperiului Otoman. Serbia este o țară mică, dar am înțeles clar mesajul!”, a adăugat el, potrivit Politico.eu.

Deși o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU din 1998 interzice vânzarea sau furnizarea de arme către Kosovo, un acord din anul următor, Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al ONU, prevede că această interdicție „nu se aplică armelor și materialelor conexe destinate utilizării de către prezențele civile și de securitate internaționale”.

Belgradul și Ankara au menținut relații complexe, echilibrând cooperarea economică cu tensiuni istorice și politice profunde. Turcia rămâne unul dintre cei mai puternici aliați ai Kosovo și a fost printre primele țări care au recunoscut declarația sa de independență față de Serbia din 2008.

Aleksandar Vucic
Aleksandar Vucic, contestat în stradă. Mii de manifestanți au cerut alegeri anticipate în Serbia

Acord-cadru militar între Turcia și Kosovo

Comentariile lui liderului Serbiei vin după acuzațiile anterioare împotriva Albaniei și Croației de a alimenta o „cursă a înarmărilor” în regiune, în urma semnării unei declarații comune privind cooperarea în domeniul apărării cu Kosovo în martie.

Ultimele acuzații vin pe fondul tensiunilor crescute din nordul Kosovo, unde ciocnirile sporadice dintre comunitățile sârbe și forțele de securitate din Kosovo din ultimii ani au reaprins îngrijorările cu privire la securitatea regională.

Ankara nu a răspuns încă oficial la declarațiile lui Vucic, dar oficialii turci au apărat anterior cooperarea militară cu Pristina ca parte a eforturilor de consolidare a capacităților regionale de apărare.

În ianuarie 2024, ministrul turc al Apărării, Yaşar Güler, și omologul său kosovar, Ejup Maqedonci, au semnat un acord-cadru militar la Ankara, extinzând cooperarea în domeniul vânzărilor de arme, al exercițiilor comune și al programelor de instruire.

Sursa: Politico.eu

