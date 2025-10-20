Spania cere UE să renunțe la schimbarea orei. Premierul Pedro Sánchez: „Nu mai are sens”

20-10-2025 | 15:51
ora de iarnă / schimbarea orei
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, a anunțat pe rețelele sociale că guvernul său va propune renunțarea la schimbările de oră în UE.

Ioana Andreescu

Printr-un videoclip postat online, șeful executivului spaniol a spus că „să schimbăm ceasurile de două ori pe an nu are sens”, deoarece „aproape că nu contribuie deloc la economisirea energiei și, în plus, afectează negativ sănătatea și viața oamenilor”, potrivit Sur in English.

Sánchez a declarat că propunerea sa, pe care o va prezenta luni, este de a pune capăt acestei practici în 2026. Săptămâna aceasta trecem la ora de iarnă, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Cu toate acestea, Sánchez consideră că nu există niciun motiv pentru a muta ceasul înainte sau înapoi. „În toate sondajele, majoritatea oamenilor din Spania și din Europa au declarat că sunt împotriva schimbărilor de oră”, a spus premierul.

Sánchez și-a susținut propunerea prin argumente științifice, afirmând că schimbările de oră nu aduc beneficii reale în privința economisirii energiei. Și mai important este faptul că „știința ne spune că ele perturbă ritmurile biologice de două ori pe an”.

Propunerea premierului Sánchez nu apare din senin. Luni intenționează să le reamintească liderilor europeni că, în urmă cu șase ani, au votat pentru eliminarea schimbărilor de oră. Acum, el cere ca această decizie să fie pusă în aplicare în 2026. Potrivit lui Sánchez, politicile trebuie să se adapteze preferințelor majorității populației și științei.

Sursa: Sur in English

