Miguel Gane, un poet român cu un succes internațional răsunător, își lansează primul roman tradus în limba română

Mihai Gane, sau Miguel – cum îl cunosc cititorii din Spania și America Latină, acolo unde poeziile lui au un succes răsunător – își lansează joi primul roman tradus în limba română.  

autor
Bianca Ghiță

„Când o să te faci mare” a fost scris din prisma unui puști care și-a lăsat bunica în Lereștiul natal pentru o viață nouă într-o metropolă cum este Madridul.

Între timp și-a depășit spaimele, iar acum este unul dintre cei mai citiți poeți contemporani.

Miguel Gane a scris inițial romanul „Când o să te faci mare” în limba spaniolă.

El este vocea tuturor copiilor dezrădăcinați care au lăsat România pentru Spania.

Miguel Gane, autor: „Când o să te faci mare este o carte povestită prin vocea unui copil de nouă ani care, împreună cu familia sa, pornește o călătorie dintr-un sat din Argeș, pe nume Lerești, și ajunge într-o metropolă mare, cum este Madridul. Am vrut să tratez tema migrației.”

Mihai s-a născut la Lerești, în Argeș, iar când avea șase-șapte ani, părinții au decis să plece la muncă în Spania pentru un trai mai bun.

Doi ani mai târziu li s-a alăturat. Un prieten de familie, care îl învăța spaniolă, i-a deschis gustul pentru poezie.

Așternea versuri pe hârtie, iar la 16 ani a decis să le publice online, pe un blog, de teamă să nu piardă foile. Câteva au devenit virale. Așa a aflat de el și actualul editor, care i-a propus să scoată un volum în 2015.

Miguel Gane, autor: „Sunt poezii foarte accesibile, deoarece toată lumea le poate înțelege, toată lumea se poate regăsi în ele. S-a vândut în zeci de mii de exemplare. A avut foarte multe ediții, dar cu a doua carte, publicată în anul 2018, succesul a fost și mai mare.”

Succesul nu s-a lăsat așteptat în cazul lui Miguel Gane și a fost răsunător. Este, în prezent, printre cei mai citiți, tipăriți și difuzați poeți ai limbii spaniole contemporane – de la Madrid și până la Bogotá ori Buenos Aires.

Este mândru că poezia lui a ajuns subiect la Bacalaureat, în Spania.

Și totuși, inima lui Miguel a rămas acasă, la Lerești, unde este și cetățean de onoare.

Miguel Gane, autor: „Este o rădăcină la care mereu mă întorc pentru a simți nu numai copilul din mine, ci și persoana matură în care m-am transformat.”

Etichete: Spania, romania, poet,

Dată publicare: 16-10-2025 20:33

