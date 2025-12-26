China sancționează 20 de companii americane și zece directori pentru vânzarea de arme către Taiwan în ultimii ani

China a anunţat vineri sancţiuni împotriva a 20 de companii americane de apărare şi a zece dintre directorii acestora pentru implicarea lor în livrarea de armament către Taiwan în ultimii ani, informează EFE.

 

Într-o declaraţie publicată pe site-ul său oficial, Ministerul Afacerilor Externe de la Beijing a confirmat sancţiunile, cu efect imediat, împotriva unor companii americane precum Boeing, Northrop Grumman Systems, L3Harris şi VSE.

Măsurile îngheaţă orice active pe care companiile şi persoanele le deţin în China şi interzic organizaţiilor şi persoanelor să facă afaceri cu acestea, a anunţat ministerul chinez, potrivit Reuters.

Interdicție de a intra în țară

De asemenea, persoanele de pe "lista de sancţiuni" au interdicţie de a intra în China, a adăugat sursa citată.

Ministerul chinez a avertizat totodată, într-o declaraţie separată, că "problema Taiwanului se află în centrul intereselor fundamentale ale Chinei şi prima linie roşie care nu trebuie depăşită" în relaţiile dintre Beijing şi Washington.

China afirmă că speră la soluţii „legale şi echilibrate” în privinţa acordului privind TikTok

Săptămâna trecută, administraţia americană a aprobat a doua vânzare de arme către Taiwan - în valoare totală de 11,1 miliarde de dolari - după revenirea la Casa Albă a preşedintelui Donald Trump.

Este vorba despre opt contracte care vizează sisteme de rachete Himars, obuziere, rachete antitanc, drone şi piese de schimb. 

Sursa: Agerpres

