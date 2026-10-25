Leanne Gregory, din Stapleford, Nottinghamshire, se afla în vacanță alături de soțul său, Nathan, și de cei doi copii ai lor, când băieții au fost, cel mai probabil, trași în larg de un curent marin puternic, potrivit BBC.

Deși copiii au fost salvați din apă marți, mama lor nu a mai putut fi salvată, a anunțat Poliția Regală din Bahamas.

Într-un interviu acordat duminică BBC, Nathan, care s-a întors între timp acasă împreună cu cei doi fii, a explicat că vacanța fusese organizată pentru a sărbători anticipat aniversarea căsătoriei lor, care urma să aibă loc în decembrie.

Bărbatul a povestit că ambii băieți erau extrem de entuziasmați și făceau snorkeling în apă puțin adâncă, în timp ce părinții își aranjau prosoapele și bagajele pe plajă. La un moment dat, copiii au intrat în dificultate.

Ambii părinți au intrat în mare și au încercat să-i salveze, în timp ce curentul îi trăgea tot mai departe de țărm.

Nathan a precizat că întreaga tragedie s-a petrecut în mai puțin de zece minute.

Soțul femeii a povestit ultimele clipe ale tragediei

Nathan a declarat că pierderea soției sale, în vârstă de 36 de ani, pe care a descris-o drept „iubirea sa din copilărie”, este „de neimaginat”.

El a numit-o pe Leanne o „eroină, atât în viață, cât și în moarte”, pentru că a contribuit la salvarea celor doi băieți.

„O cunosc încă din școala primară”, a declarat Nathan pentru BBC. „Am început să fim împreună când aveam 14 ani, deci de 22 de ani.”

„Nu există cuvinte prin care să o pot descrie pe Leanne, iar același lucru l-ar spune oricine a cunoscut-o.

Era cea mai pură ființă, cea mai generoasă, bună și frumoasă persoană care a existat vreodată pe acest pământ.

Relația noastră era perfectă. Era mama perfectă, soția perfectă, temelia întregii noastre familii”, a mărturisit bărbatul.

Nathan a ținut să le mulțumească și companiilor care au ajutat familia să se întoarcă acasă după tragedie.

„Royal Caribbean și Virgin Airlines au fost absolut extraordinare cu noi și au făcut ca o călătorie imposibil de suportat să fie mult mai ușoară”, a spus acesta.

În prezent, Nathan încearcă să „rămână puternic pentru băieții săi”.

O campanie de strângere de fonduri organizată pe platforma GoFundMe a adunat aproape 9.000 de lire sterline pentru sprijinirea familiei.

După tragedie, numeroase persoane au transmis mesaje de condoleanțe și solidaritate.

Richard MacRae, reprezentant al zonei Stapleford North în Consiliul Local Broxtowe, a descris comunitatea drept una foarte unită, care se va mobiliza pentru a ajuta familia.

„Este trist, este sfâșietor. Când se întâmplă o asemenea tragedie și sunt implicați copii mici, durerea este la un cu totul alt nivel”, a declarat acesta.

„Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către familie, prieteni și întreaga comunitate.”

Pe pagina de Facebook a BBC, numeroase persoane au transmis condoleanțe.

„Sunt recunoscătoare că am avut ocazia să te cunosc și să lucrez alături de tine, Leanne! Ai plecat mult prea devreme, dar nu vei fi uitată niciodată”, a scris o persoană.

Reprezentanții Stației de Pompieri din Stapleford au transmis că sunt „profund întristați” de moartea mamei celor doi copii.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii ei în aceste momente dificile”, au transmis pompierii.

Ce au stabilit autoritățile despre moartea femeii

Cei doi copii au fost salvați din apele din apropierea insulei Bimini, au confirmat autoritățile din Bahamas.

Într-un comunicat publicat pe rețelele sociale, Poliția Regală din Bahamas a precizat că agenții au primit marți, la scurt timp după ora locală 10:00, o sesizare privind o femeie găsită inconștientă la debarcaderul North Bimini Ferry Dock.

Potrivit autorităților, după ce a fost luată de curenți, femeia a fost adusă la debarcader, unde i-au fost aplicate manevre de resuscitare cardiopulmonară.

Leanne a fost transportată ulterior la o clinică medicală locală, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și au declarat decesul.

Poliția a anunțat că va fi efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei exacte a morții, dar a precizat că nu există suspiciuni privind comiterea unei infracțiuni.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe a transmis, de asemenea, un mesaj de condoleanțe.

„Gândurile noastre se îndreaptă către familia unei cetățene britanice care a murit în Bahamas.

Suntem în contact cu autoritățile locale și oferim sprijin familiei sale”, a declarat reprezentantul instituției.