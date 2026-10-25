Cozi uriașe s-au format la multe secții, iar alegătorii au așteptat mai bine de o oră pentru a vota. Scrutinul este considerat un „referendum anti-Vučić” – referire la fostul președinte, care conduce Serbia din 2014. Sondajele de opinie indică o cursă strânsă. Partidul Progresist Sârb al fostului președinte Aleksandar Vucic apare pe primul loc, cu 47% din voturi, față de 40% pentru formațiunea studenților. Alte sondaje, însă, îi plasează pe studenți în frunte.

Sârbii au ieșit în număr mare la vot. S-au format cozi la unele secții din Belgrad și Novi Sad înainte să fie deschise. Unii alegători și-au exprimat entuziasmul.

Însuși Aleksandar Vučić, fostul președinte, și soția lui au stat la coadă peste o oră pentru a vota.

Aleksandar Vučić, liderul Partidului Progresist Sârb: „Noi vom acționa întotdeauna responsabil. Dacă vom pierde, vom accepta rezultatul și vom recunoaște voința alegătorilor. Dacă vom câștiga, nimeni nu ne va putea lua această victorie. Astăzi, Serbia își alege direcția. Va merge spre viitor sau spre trecut?”

Acest entuziasm a fost pus, de unii analiști, pe seama apariției unui partid antiguvernamental și anticorupție intitulat „Lista Studenților”. Mișcarea s-a născut în urma protestelor îndelungi, declanșate de prăbușirea, în 2024, a unui acoperiș de la gara din Novi Sad. 16 persoane și-au pierdut atunci viața în accidentul considerat o consecință a corupției endemice din Serbia.

Lista studenților propune 250 de candidați fără legături politice: profesori universitari, actori, atleți, fermieri și este deschisă de un doctor cardiolog.

Ilija Srdanović, candidat al Listei Studenților: „În toată perioada dinaintea votului a fost clar că vom vedea astfel de imagini încurajatoare, care ne dau motive să credem că vom avea o prezență record la vot în alegerile parlamentare, cea mai mare din istoria recentă a Serbiei.”

Mișcarea studenților a promis eradicarea corupției și îmbunătățirea sistemului de învățământ.

De cealaltă parte stă puternicul partid al lui Aleksandar Vučić – care a demisionat din funcția de președinte, aflat la al doilea mandat, pentru a candida la postul de prim-ministru. Partidul Progresist Sârb are cea mai mare parte a presei de partea sa, dar și o parte a populației mulțumită de lucrările de modernizare a infrastructurii, a școlilor și spitalelor din ultimii ani. Pe plan intern, Vucic a promis pensii și salarii mai mari în sectorul public și, pe plan extern, păstrarea unei Serbii suverane, apropiată atât de Uniunea Europeană, cât și de Rusia și de Statele Unite.