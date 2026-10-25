Președinta în exercițiu, Iliana Iotova, este considerată favorită, cu peste 40% din vot, potrivit sondajelor de opinie. Iotova, fostă jurnalistă și figură marcantă a Partidului Socialist, susține dialogul cu Moscova și se opune ajutorului militar pentru Ucraina.

Principalul ei adversar este Andrei Giurov, fost premier interimar, susținut de opoziția pro-occidentală. Candidatul de extremă-dreapta, pro-rusul Konstantin Konstandiov, se clasează pe locul 3 în sondaje, cu 10 procente. Scrutinul a fost organizat anticipat după ce președintele Roumen Radev a demisionat pentru a se lansa în campania electorală înaintea viitoarelor alegeri parlamentare.