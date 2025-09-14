Slujbă comemorativă pentru Charlie Kirk pe 21 septembrie, în Arizona. Trump, JD Vance şi Marco Rubio ar urma să fie prezenţi

Stiri externe
14-09-2025 | 10:57
Charlie Kirk
Profimedia

O slujbă comemorativă pentru activistul de dreapta Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Arizona, un loc care poate găzdui peste 60.000 de persoane, relatează BBC.

autor
Ioana Andreescu

Turning Point USA, organizaţia cofondată de Kirk, a făcut anunţul pe reţelele de socializare, invitând publicul să celebreze „viaţa sa remarcabilă şi moştenirea sa durabilă”.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împuşcat mortal miercuri, în timpul unui eveniment în aer liber din Utah. Suspectul, Tyler Robinson, a fost arestat joi seara, după ce s-a predat poliţiei.

Trump, JD Vance și Rubio, așteptați la ceremonie

Preşedintele Donald Trump este aşteptat să participe la slujba de comemorare, alături de vicepreşedintele JD Vance şi secretarul de stat Marco Rubio.

Înainte de a pleca spre Israel, sâmbătă, Rubio a declarat că se va întoarce la timp pentru comemorarea lui Kirk şi şi-a amintit de el ca de un „tânăr extraordinar”.

Citește și
asasinare Charlie Kirk
Ce a spus Tyler Robinson pe Discord după uciderea lui Charlie Kirk. Glumele sinistre care au dus anchetatorii la arma crimei

„Am admirat tot ceea ce a spus şi a făcut în campusuri şi, din nou, influenţa sa enormă asupra tinerilor, în primul rând”, a spus el.

Prima declarație a văduvei

Arizona este un loc important pentru Kirk – aici se află sediul Turning Point USA şi aici locuiau el şi soţia sa împreună cu cei doi copii ai lor înainte de moartea lui.

Sâmbătă dimineaţă, văduva lui Kirk, Erika, a făcut primele declaraţii publice după moartea soţului său, promiţând să păstreze vie moştenirea lui.

Într-o transmisiune live de la sediul Turning Point USA, Erika Kirk, în vârstă de 36 de ani, s-a adresat celor pe care i-a numit „răufăcătorii” responsabili de moartea soţului ei.

„Nu aveţi idee de focul pe care l-aţi aprins în această soţie, strigătele acestei văduve vor răsuna în întreaga lume ca un strigăt de luptă”, a spus ea.

„Toţi ar trebui să ştie asta: dacă înainte credeai că misiunea soţului meu era puternică, acum nu ai idee, nu ai idee ce ai declanşat în întreaga ţară şi în întreaga lume”, a adăugat ea.

Într-o postare ulterioară pe Instagram, Erika Kirk a reiterat aceste comentarii şi a publicat videoclipuri şi fotografii în care apare aşezată lângă sicriul deschis al soţului său şi sărutându-i mâna.

Detalii despre crimă și suspect

Kirk a fost împuşcat în timp ce găzduia una dintre dezbaterile sale emblematice „Prove Me Wrong” (Dovedeşte-mi că greşesc), la Universitatea Utah Valley, în timp ce răspundea la întrebări despre violenţa cu arme de foc şi persoanele transgender din SUA.

Tyler Robinson a fost arestat pe 12 septembrie şi este reţinut fără cauţiune la închisoarea din comitatul Utah, unde este supravegheat special pentru a se stabili dacă reprezintă un risc pentru sine sau pentru alţii, a anunţat poliţia pentru CBS News.

Se aşteaptă ca el să apară pentru prima dată în faţa instanţei săptămâna viitoare, când va fi şi pus oficial sub acuzare.

Moştenirea lui Kirk

Kirk era o figură controversată în discursul politic american şi era considerat de mulţi drept viitorul conservatorismului american, având talentul de a mobiliza tinerii conservatori.

Prin mobilizarea votului tinerilor, el a fost un organizator important în coaliţia MAGA a lui Trump şi l-a ajutat să revină la Casa Albă pentru un al doilea mandat.

După moartea lui Kirk, Trump a anunţat că îi va acorda postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii – cea mai înaltă distincţie civilă – numindu-l „un gigant al generaţiei sale şi un campion al libertăţii”.

Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, asasinat, charlie kirk,

Dată publicare: 14-09-2025 10:32

Articol recomandat de sport.ro
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Citește și...
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației
Stiri externe
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației

Autorităţile au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la graniţa sud-vestică a statului.

Ce a spus Tyler Robinson pe Discord după uciderea lui Charlie Kirk. Glumele sinistre care au dus anchetatorii la arma crimei
Stiri externe
Ce a spus Tyler Robinson pe Discord după uciderea lui Charlie Kirk. Glumele sinistre care au dus anchetatorii la arma crimei

În Statele Unite, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk a fost încarcerat în închisoarea Spanish Fork, urmând să fie dus abia marți în fața judecătorului.

Solistul Coldplay a îndemnat publicul să „trimită iubire” familiei lui Charlie Kirk în timpul unui concert la Londra. VIDEO
Stiri externe
Solistul Coldplay a îndemnat publicul să „trimită iubire” familiei lui Charlie Kirk în timpul unui concert la Londra. VIDEO

În timpul unui concert susţinut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neaşteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal în această săptămână.

Recomandări
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Alertă, sâmbătă seară, în Delta Dunării, după ce o dronă rusească a fost detectată în spațiul nostru aerian. Două aeronave F-16 au urmărit aparatul, al cărui semnal a dispărut în zona Chilia Veche.

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Stiri Politice
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”
Stiri externe
Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”

Președintele Donald Trump a dat un ultimatum aliaților NATO într-o scrisoare, sâmbătă, spunând că Statele Unite vor impune sancțiuni „majore” Rusiei numai dacă aceștia vor fi de acord să facă același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Septembrie 2025

02:05:27

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28