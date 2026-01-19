Pedeapsa primită de tânăra mamă din Iași care și-a bătut fără milă bebelușul cu dizabilități

O tânără din județul Iași a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru că și-ar fi bătut fără milă unul dintre cei doi băieți gemeni, în vârstă de doar un an, spun judecătorii.

Copilul s-a născut cu dizabilități, iar femeia în loc să-l protejeze era furioasă și îl agresa. În februarie anul trecut s-a dus cu el la spital. Medicii au constatat că avea o mână și un picior rupte în urma bătăilor.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

În comuna Tomesti din Iași, femeia de 29 de ani trăia împreună cu tatăl celor doi copii. Noaptea, fiecare dormea separat, cu câte unul dintre gemeni. Erau orele când mama își revărsa furia asupra băiețelul cu dizabilități cu care stătea în pat. Procurorii au stabilit că agresiunile repetate s-au petrecut timp de două saptămâni, în februarie anul trecut.

Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt DGASPC Iași: „Cazul ne-a fost sesizat de spitalul de copii Sfânta Maria, unde unul dintre copii ajunsese cu traumatisme grave. De altfel a avut nevoie de spitalizare mai bine de o lună”.

Femeia a fost reținută imediat și este acum în arest preventiv. Cei de la Protecția Copilului i-au luat din familie pe ambii frați. Mai târziu, tatăl lor a obținut acceptul de a-i duce înapoi acasă. Amândoi băiețeii sunt încadrați cu grad de handicap grav și fac recuperare medicală.

Bogdan Teodorescu, inspector primăria Tomești: „S-a dovedit că mama copiilor a agresat efectiv copilașul. Ca urmare, copiii au fost reintegrați în familie, sunt bine. Pentru unul bunica este asistent personal, iar celălalt primește indemnizație tatăl”.

Monica Dobrea, psiholog clinician: „Primele amintiri ale unui copil se formează în jurul vârstei de 2 anișori, însă creierul percepe conflictul, percepe abuzul și atunci cu siguranță va avea consecințe comportamentul mamei. Cu siguranță copilul trebuie inclus într-un program terapeutic”.

Femeia a fost condamnată la trei ani de închisoare, de Tribunalul Iași, pentru rele tratamente aplicate minorului. Sentința nu este definitivă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













