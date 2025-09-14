Solistul Coldplay a îndemnat publicul să „trimită iubire” familiei lui Charlie Kirk în timpul unui concert la Londra. VIDEO

În timpul unui concert susţinut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neaşteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal în această săptămână.

Înainte de a interpreta piesa Fix You, Chris Martin s-a oprit o clipă pe scenă pentru a cere publicului să „trimită iubire oriunde doriţi să o trimiteţi în lume”. Apoi a adăugat: „Puteţi să o trimiteţi fratelui sau surorii voastre, familiilor celor care au trecut prin evenimente teribile, familiei lui Charlie Kirk”.

Solistul trupei Coldplay a făcut, de asemenea, un apel la „trimiterea de iubire” către „persoanele cu care nu sunteţi de acord”, „către persoanele paşnice din Orientul Mijlociu, Ucraina şi Rusia, Azerbaidjan, Sudan sau Somalia”. Dar omagiul adus lui Charlie Kirk nu a fost pe placul tuturor fanilor trupei, care a vândut peste 100 de milioane de albume, aceştia făcând cunoscut acest lucru pe reţelele de socializare.

Coldplay’s Chris Martin sends love to Charlie Kirk’s family and others in need, urging fans to share kindness wherever it’s needed.pic.twitter.com/l5RxjJO1zR — Community Notes & Violations (@CNviolations) September 13, 2025

De la moartea acestei figuri a tineretului MAGA, opinia publică este divizată în privinţa omagiului care i se cuvine. Dreapta conservatoare îl ridică la rangul de martir, în timp ce o parte a stângii îndeamnă să nu se plângă un om cu idei radicale.

Charlie Kirk a fost împuşcat cu sânge rece în timp ce organiza unul dintre evenimentele sale „Prove me wrong” („Dovedeşte-mi că greşesc”) într-un campus universitar din Utah. În cadrul acestor adunări, organizate în toate colţurile Statelor Unite, tânărul îşi invita adversarii să vină să-şi confrunte ideile. În vârstă de 31 de ani, el lasă în urmă o soţie şi doi copii. Lor a vrut Chris Martin să le aducă un omagiu pe Wembley.

