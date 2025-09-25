Slovenia impune interdicţie de călătorie prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu

25-09-2025 | 17:32
Benjamin Netanyahu
Getty

Slovenia a impus joi o interdicţie de călătorie prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, o măsură care survine în urma unei interdicţii impuse în iulie pentru doi miniştri israelieni de extrema dreaptă.

Ioana Andreescu

Slovenia, stat membru al UE care a recunoscut anul trecut un stat palestinian, a impus un embargou asupra armelor Israelului în august şi a introdus o interdicţie asupra importurilor de bunuri produse în teritoriile palestiniene ocupate de Israel.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat joi liderii care au recunoscut recent un stat palestinian, şeful executivului israelian urmând să se deplaseze în Statele Unite pentru a se exprima în cadrul ONU şi pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, notează AFP.

Într-o conferinţă desfăşurată luni la New York, Franţa, Belgia, Luxemburg, Malta, Monaco şi Andorra au anunţat că recunosc statul Palestina, încercând astfel să sporească presiunea asupra Israelului pentru a pune capăt conflictului din Fâşia Gaza. Cu o zi în urmă, decizia de recunoaştere a Palestinei ca stat fusese formalizată şi de Regatul Unit, Canada, Australia şi Portugalia.

Şedinţă CSAT, la Palatul Cotroceni. Procedurile de doborâre a dronelor care încalcă spațiul aerian al României, pe agendă

Sursa: Agerpres

