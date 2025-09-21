Doi miniștri cer anexarea Cisiordaniei după recunoașterea Palestinei. Apelul lor către Benjamin Netanyahu

Miniştrii israelieni de extrema dreaptă, Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich, au cerut duminică anexarea Cisiordaniei ca reacţie la recunoaşterea unui stat palestinian de către Australia, Canada şi Marea Britanie, relatează France Presse.

„Recunoaşterea unui stat palestinian de către ţări ca Regatul Unit, Canada şi Australia impune un răspuns imediat: anexarea imediată a Iudeii -Samaria (nume întrebuinţat de Israel pentru a desemna Cisiordania)”, a afirmat Itamar Ben Gvir, ministrul securităţii naţionale, într-un comunicat.

El a cerut de asemenea „destructurarea completă a Autorităţii Palestiniene”.

Ministrul finanţelor, Bezalel Smotrich, a întărit declaraţia colegului său, susţinând pe platforma X că „singurul răspuns la acest demers antiisraelian este anexarea pământurilor patriei poporului evreu în Iudeea-Samaria şi abandonarea definitivă a ideii absurde a unui stat palestinian”.

„Dle prim-ministru, a sosit momentul şi decizia este în mâinile dumneavoastră”, a adăugat el, adresându-se lui Benjamin Netanyahu.

