Planul lui Netanyahu pentru a scoate Israelul din izolarea internațională. Ce sunt „operațiunile de influență”

15-09-2025 | 20:49
Benjamin Netanyahu
Premierul israelian Benjamin Netanyahu consideră că ţara sa ar trebui să investească masiv în "operaţiuni de influenţă" în presa tradiţională şi în mediile sociale pentru a contracara izolarea economică produsă de publicitatea negativă în străinătate.

La o conferinţă a Ministerului de Finanţe, şeful guvernului a afirmat că investiţiile străine în Israel au rezistat după războiul de 12 zile din iunie împotriva Iranului, prin care s-a eliminat ameninţarea imediată a unui inamic cu arme nucleare.

El a recunoscut însă - fapt neobişnuit, remarcă Reuters - că Israelul se confruntă cu ameninţarea economică a sancţiunilor şi a altor măsuri, în contextul criticilor care vizează războiul din Gaza.

Netanyahu a pus izolarea pe seama minorităţilor din Europa care promovează o „ideologie anti-sionistă şi islamistă extremistă”, şi a unor ţări cum ar fi Qatarul, susţinătorul televiziunii arabe Al Jazeera, care investesc în modelarea discursului global prin media sociale.

Izolarea internațională, o problemă pentru Israel

„Asta duce la sancţiuni împotriva Israelului şi modifică poziţia internaţională a Israelului (...) iar asta duce la un fel de izolare a Israelului. (...) Putem sparge această izolare, dar trebuie să investim masiv în contramăsuri, în special în operaţiuni de influenţă în presă şi în mediile sociale”, a apreciat el.

Totodată, potrivit premierului, Israelul ar trebui să îşi reducă dependenţa industriei de comerţul exterior.

„Ne-am putea trezi blocaţi nu doar în cercetare-dezvoltare, ci şi în producţia industrială efectivă. Trebuie să începem să ne dezvoltăm capacităţile de a conta mai mult pe noi înşine”, inclusiv pentru arme şi alte produse pentru apărare, a mai spus Netanyahu.

Într-o replică pe platforma X, Yair Lapid, lider al opoziţiei, a susţinut că izolarea internaţională este „rezultatul unei politici greşite şi eşuate a lui Netanyahu şi a guvernului său”, care „transformă Israelul într-o ţară din lumea a treia şi nici măcar nu încearcă să schimbe situaţia”. El a adăugat că "Israelul poate redeveni de succes, popular, cu o economie înfloritoare din lumea întâi".

Un grup de 80 de economişti, inclusiv foşti angajaţi ai Băncii Israelului sau ai Ministerului de Finanţe, a afirmat că decizia guvernului de a ocupa Fâşia Gaza ar dăuna atât acestui teritoriu palestinian, cât şi Israelului, menţionând în acest sens costurile uriaşe ale menţinerii unei prezenţe militare acolo şi sancţiunile europene care ar afecta comerţul.

