Benjamin Netanyahu condamnă recunoașterea Palestinei de către Marea Britanie și aliați: „O recompensă pentru terorism”

22-09-2025 | 08:51
Benjamin Netanyahu
Marea Britanie, Canada, Australia și Portugalia au anunțat duminică că recunosc oficial statul palestinian.

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, spune că măsura face parte dintr-un proces menit să pună capăt conflictului din Gaza și să contribuie la o pace durabilă între israelieni și palestinieni.

Reacția Israelului nu a întârziat: Benjamin Netanyahu a condamnat decizia, pe care o consideră o recompensă pentru teroarea grupării Hamas.

În iulie, premierul Keir Starmer avertiza că Marea Britanie va recunoaște Palestina dacă Israelul nu acceptă o încetare a focului în Gaza, nu permite accesul ajutoarelor ONU și nu ia măsuri pentru o pace de lungă durată.

Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii: „Astăzi, pentru a reaprinde speranța în pace și în soluția celor două state, declar, ca prim-ministru al acestei mari țări, că Regatul Unit recunoaște oficial statul Palestina. Am recunoscut statul Israel în urmă cu mai bine de 75 de ani, ca patrie a poporului evreu. Astăzi ne alăturăm celor peste 150 de țări care recunosc, la rândul lor, un stat palestinian.”

Nadeen Ayoub, miss palestina
Palestina va fi reprezentată pentru prima dată în istorie la „Miss Universe”. Cine este Nadeen Ayoub | GALERIE FOTO

Benjamin Netanyahu, respinge crearea unui stat palestinian

Reacția Israelului a fost imediată. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că un stat palestinian pune în pericol existența Israelului.

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului: „Am un mesaj clar pentru liderii care recunosc un stat palestinian după masacrul îngrozitor din 7 octombrie: oferiți un premiu uriaș terorismului. Și mai am un mesaj pentru voi: nu se va întâmpla. Nu va exista un stat palestinian la vest de Iordan.”

Chiar dacă decizia este în mare parte simbolică, experții spun că momentul are o puternică valoare istorică.

Dr. Burcu Ozcelik, cercetător: „Are o mare semnificație. Știu că, de obicei, asociem cuvântul „simbolic” cu ceva mai puțin important, poate chiar îl trivializăm ca fiind doar simbolic. Dar nu cred că este un gest gol de conținut.”

La rândul său, ministrul palestinian de Externe, Varsen Aghabekian, a subliniat că recunoașterea Palestinei este „o condiție pentru pace, nu un produs secundar al acesteia.”

Varsen Aghabekian, ministrul de Externe al Palestinei: „A crede că poate exista pace și securitate în regiune fără materializarea unui stat palestinian independent și fără realizarea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian este o iluzie.”

În Statele Unite, administrația menține poziția tradițională, apropiată de cea a Israelului: recunoașterea Palestinei este văzută drept o recompensă pentru Hamas și, prin urmare, inacceptabilă.

Dr. Burcu Ozcelik, cercetător: „Pe de altă parte, în favoarea recunoașterii, există opinia că... ce altceva putem face? Avem atât de puține opțiuni rămase pentru a schimba ritmul evenimentelor de pe teren. Și trebuie să transmitem clar Israelului și Statelor Unite că Palestina trebuie să existe, dar... din nou, ca parte a unei soluții cu două state.”

Tot duminică, Portugalia, Canada și Australia au anunțat că recunosc statul Palestina. În replică, ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, a anunțat că va propune guvernului anexarea Cisiordaniei.

