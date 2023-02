Situația centralelor nucleare la un an de la invazia rusă | Cronologia desfășurării evenimentelor | GALERIE FOTO

24 februarie 2022, o dată care va fi marcată în cărțile de istorie din întreaga lume.

Tot în data de 24 februarie, Ucraina a informat AIEA (Agenția Internațională pentru Energie Atomică) că forțele rusești au preluat controlul asupra tuturor instalațiilor centralei nucleare de la Cernobîl. Controlul asupra sitului a fost preluat de personalul ucrainean abia la 31 martie.

În primele ore ale zilei de 4 martie, centrala Zaporojie din sud-estul Ucrainei a devenit prima centrală nucleară care a fost atacată de armata rusă. Luptele dintre cele două forțe – rusești și ucrainene - care au avut loc în cursul nopții, au culminat cu un proiectil care a lovit o clădire de antrenament din incinta centralei cu șase unități. Forțele rusești au preluat apoi controlul asupra centralei. Cele șase reactoare nu au fost afectate și nu a avut loc nicio scurgere de material radioactiv.

De la sfârșitul lunii octombrie, Rusia a țintit în mod repetat infrastructura civilă a Ucrainei, inclusiv sistemul energetic al țării, în atacuri cu rachete. Au rezultat pene de curent pe scară largă, iar alimentarea externă cu energie electrică a tuturor celor patru centrale nucleare ale țării a fost afectată.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) monitorizează îndeaproape evoluțiile din această țară în ceea ce privește instalațiile sale nucleare și oferă actualizări periodice privind situația, conform world-nuclear.org.

24 februarie

Armata lui Putin a intrat în Ucraina dinspre nord, în încercarea de a prelua controlul asupra Kievului și cu intenția de a răsturna guvernul ucrainean. Cu toate acestea, rezistența ucraineană reușește să țină piept Rusiei, iar trupele rusești se confruntă, de asemenea, cu provocări logistice, potrivit unei evaluări realizate de mai mulți analiști non-ruși.

Ucraina și-a deconectat rețeaua de la Belarus și Rusia și a solicitat sincronizarea de urgență cu rețeaua electrică europeană.

Ucraina a informat AIEA că forțele rusești au preluat controlul asupra tuturor instalațiilor centralei nucleare de la Cernobîl.

2 martie

De această dată, forțele rusești pătrund în Ucraina dinspre sud și preiau controlul asupra orașului Herson. Scopul este de a obține controlul coastei rusești a Mării Negre și de a face din Ucraina o națiune fără ieșire la mare. De aemenea, Herson avea să devină prima și singura capitală regională capturată armata Kremlinului. Tot în martie, Kievul și Kremlinul au avut și câteva negocieri de pace, atât în Belarusul aliat al lui Putin, cât și în Turcia lui Erdogan. Toate, însă, fără rezultat.

Rusia a informat AIEA că forțele sale militare au preluat controlul asupra teritoriului din jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, și a declarat că nivelurile de radiații au rămas normale, adăugând că personalul de la centrală și-a continuat „activitatea de asigurare a securității nucleare și de monitorizare a radiațiilor în parametrii normali de funcționare”.

3 martie

Inspectoratul de Stat pentru Reglementare Nucleară al Ucrainei (SNRIU) a raportat că un număr mare de tancuri și infanterie rusească „au pătruns prin blocaj” în orașul Enerhodar, la câțiva kilometri de centrala nucleară Zaporojie.

Alimentarea cu energie electrică de la una dintre cele două linii de transport de energie din afara amplasamentului care furnizează energie electrică la sit a fost întreruptă peste noapte.

Linia electrică nu asigură alimentarea cu energie electrică a echipamentelor legate de securitate, dar pierderea energiei electrice a creat dificultăți în efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații de rutină a unor echipamente.

Într-o scrisoare urgentă adresată directorului general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, SNRIU a menționat că: „Bătălia continuă în orașul Enerhodar și pe drumul spre centrala nucleară Zaporojie”.

Grossi a cerut încetarea focului și a solicitat forțelor militare să se abțină să bombardeze în apropierea centralei nucleare.

4 martie



Luptele dintre forțele ruse și ucrainene din timpul nopții au dus la avarierea unei clădiri de antrenament din incinta uzinei de șase unități din Zaporojie.

SNRIU a declarat că un incendiu care a avut loc la fața locului nu a afectat echipamentele „esențiale” și că personalul uzinei a luat măsuri. Nu a fost raportată nicio modificare a nivelului de radiații la centrală, iar cele șase reactoare nu au fost afectate.

Forțele rusești au preluat controlul asupra centralei.

Energoatom a informat AIEA că muncitorilor uzinei li s-a permis să schimbe turele de lucru.

5 martie

SNRIU a raportat AIEA că personalul de la centrala nucleară de la Cernobîl se află la fața locului din 23 februarie fără a putea schimba turele de lucru, nici pentru personalul tehnic, nici pentru paznici.

6 martie

SNRIU a raportat că personalul de la centrala din Zaporojie se află în prezent sub ordinele comandantului forțelor rusești care a preluat controlul sitului la 4 martie.

De asemenea, autoritatea de reglementare a declarat că forțele rusești au oprit unele rețele de telefonie mobilă și internetul, împiedicând comunicarea de informații de la sit prin canale normale.

9 martie

Centrala nucleară de la Cernobîl a fost deconectată de la rețeaua electrică. AIEA a declarat că nu a văzut un impact critic asupra siguranței ca urmare a acestui fapt.

13 martie

La 13 martie, Energoatom a anunțat că operatorul sistemului de transport Ukrenergo a reușit, la ora 18:38, să repare o linie electrică necesară pentru a restabili alimentarea externă cu energie electrică la Cernobîl.

14 martie

La ora locală 16:45, centrala nucleară de la Cernobîl a fost reconectată la rețeaua națională.

16 martie

Rețelele de electricitate ale Ucrainei și Moldovei au fost conectate la rețeaua europeană continentală, în regim de probă.

20 martie

SNRIU a confirmat că aproximativ jumătate din personalul de la centrala nucleară de la Cernobîl a putut să se rotească și să se întoarcă la casele lor, pentru prima dată de la 23 februarie.

29 martie

Directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, a ajuns în Ucraina pentru a oferi asistență tehnică în vederea asigurării siguranței și securității instalațiilor nucleare din această țară.

31 martie

Energoatom a declarat că forțele rusești au părăsit situl de la Cernobîl și orașul Slavutîc din apropiere.

7 aprilie

Rusia începe o ofensivă pentru a prelua controlul asupra regiunilor Donețk și Luhansk, două teritorii care au fost martore ale conflictului din 2014. Majoritatea locuitorilor din aceste provincii sunt de etnie rusă, iar Moscova consideră că aceștia doresc să fie alături de Rusia. În cadrul noii ofensive, Rusia lansează un atac cu rachete asupra infrastructurii ucrainene, care duce la moartea a 50 de civili, ca urmare a unui atac asupra unei gări din Kramatorsk.

Localitatea Bucea a devenit un subiect dramatic, după ce au fost descoperite gropi comune în care zăceau trupurile a sute de civili ucraineni, ca urmare a crimelor de război ale armatei invadatoare.

Ca răspuns la atrocitățile comise de forțele armate rusești, Parlamentul European a votat în favoarea (513 pentru, 22 împotrivă, 19 abțineri) unei rezoluții prin care se solicită o serie de măsuri punitive împotriva Rusiei, inclusiv „un embargou complet și imediat asupra importurilor rusești de petrol, cărbune, combustibil nuclear și gaz”.



26 aprilie

Directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, a sosit în Ucraina împreună cu experți ai agenției pentru a „efectua evaluări în materie de securitate nucleară, securitate și radiologie, a livra echipamente vitale și a repara sistemele de monitorizare a garanțiilor la distanță ale agenției” la situl de la Cernobîl.

În mai, forțele rusești încep o operațiune de preluare a controlului asupra Mariupol. Mariupol suferă un bombardament intens de artilerie, soldat cu moartea a numeroși civili. După un război urban intens în uzina siderurgică Azovstal, unde luptătorii ucraineni au rezistat eroic bombardamentelor neîncetate ale invadatorilor, dar, mai târziu, aveau să se predau forțelor ruse.

Iar în iunie, trupele ucrainene recâștigă controlul asupra Insulei Șerpilor, o mică insulă din Marea Neagră, în apropierea orașului-port ucrainean Odesa. Odesa este un important centru industrial, deoarece furnizează gaz neon către numeroase țări, care este esențial în producția de semiconductori. După recucerirea Insulei Șarpelui, moralul ucrainenilor crește. Statele Unite au fost de acord să trimită Ucrainei sistemul de rachete de artilerie de mare mobilitate (M142 HIMARS), cu condiția ca liderii ucraineni să asigure că nu va fi folosit împotriva unor ținte din Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că această mișcare din partea SUA a „turnat combustibil pe foc”.

Spre finalul lunii, Rusia a lansat rachete asupra unui centru comercial din Kremenchuk, în care se aflau peste 1.000 de persoane, provocând moartea a cel puțin 20 de persoane. Moscova ar fi negat că a lovit centrul comercial.

22 iulie

Rusia începe un bombardament cu artilerie grea, vizând estul Ucrainei. Lisiceansk, care era ultimul oraș din Luhansk aflat sub controlul ucrainenilor, cade în cele din urmă în mâinile Rusiei. Moscova încearcă să preia controlul asupra Donbasului, dar face puține progrese. Volodimir Zelenski a îndemnat comunitatea internațională să recunoască Federația Rusă drept un „stat terorist”.

La 22 iulie 2022, Rusia și Ucraina au semnat acorduri cu Turcia și Organizația Națiunilor Unite, menite să asigure exporturile prin Marea Neagră de cereale din ambele țări și de îngrășăminte din Rusia, pentru a atenua penuria din țările în curs de dezvoltare. A doua zi, Rusia a lansat rachete asupra orașului-port Odesa, prin care circulă cereale ucrainene și a declarat oficial că porturile ucrainene nu sunt sigure. În urma acordului, primul transport de cereale ucrainene către destinații internaționale a început la 1 august 2022.

Armata ucraineană a lansat atacuri cu drone asupra forțelor rusești staționate la centrala nucleară din Zaporojie.



5 august



Ucraina lansează în sfârșit mult așteptata contraofensivă. Se aștepta ca această contraofensivă să fie îndreptată spre Herson, în sudul Ucrainei, dar forțele ucrainene au lansat o contraofensivă-surpriză în nord-estul Ucrainei, spre regiunea Harkov. Forțele rusești sunt luate prin surprindere și încep să se retragă fără să opună rezistență. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a declarat că centrala nucleară din Zaporojie este „complet scăpată de sub control” sub ocupație rusă. O misiune de inspecție a centralei este planificată de AIEA și așteaptă aprobarea părților ucraineană și rusă. Compania nucleară de stat din Ucraina s-a opus sub motivul că „orice vizită ar legitima prezența Rusiei acolo”.

Se pare că bombardamentele au avariat sistemul de alimentare externă a centralei Zaporojie, declanșând sistemul de protecție de urgență al unuia dintre cele trei reactoare (unitatea 4) aflate în funcțiune în acel moment.



6 august

Un bombardament ar fi rănit un agent de securitate ucrainean și ar fi avariat „pereții, un acoperiș și ferestrele” în zona instalației de depozitare a combustibilului uzat a centralei Zaporojie.



25 august

Deteriorarea unei linii de alimentare cu energie electrică din afara amplasamentului a forțat operatorii de la Zaporojie să deconecteze cele două unități în funcțiune ale centralei de la rețeaua electrică a țării. Alimentarea cu energie electrică în afara amplasamentului a fost restabilită mai târziu în aceeași zi.

1 septembrie



Contraofensiva-surpriză a Ucrainei îndreptată spre Harkov reușește. Forțele ucrainene recuceresc bucăți importante din regiunea Harkov, inclusiv orașul Izium, important din punct de vedere strategic, care este un centru logistic-cheie. Propagandiștii ruși care urmăresc războiul, resimt un sentiment de dezcurajare. Ei încep să critice performanțele armatei ruse. Rusia începe mobilizarea parțială, pentru a mări numărul de soldați de pe front. Inspectorii AIEA au reușit să ajungă la centrala nucleară Zaporojie.

Centrala nucleară a fost deconectată de la linia principală de alimentare, fiind operațională doar o linie de rezervă, care furnizează energie electrică către rețea. Au avut loc explozii la Nord Stream 1, cel mai lung gazoduct din lume, și Nord Stream 2. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atribuit scurgerile din gazoductul Nord Stream unor acte de sabotaj

O echipă de inspectori ai AIEA a sosit la centrala Zaporojie. AIEA a evaluat pagubele fizice suferite de instalații, a determinat funcționalitatea sistemelor de siguranță și securitate principale și de rezervă, a evaluat condițiile de lucru ale personalului din camera de control și a întreprins activități de control de securitate. Directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, a declarat că este „evident că instalația și integritatea fizică a centralei au fost încălcate de mai multe ori”. AIEA a planificat să mențină o prezență permanentă de doi angajați la centrală.

21 septembrie

La ora 01:13, noi bombardamente la centrala din Zaporojie au avariat cablurile care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia dintre cele șase reactoare ale sale. Unitatea 6 a trebuit să se bazeze pe două dintre cele trei generatoare diesel de urgență timp de 40 de minute pentru a asigura funcțiile esențiale de siguranță.

1 octombrie

După atacul asupra podului Kerch, care leagă peninsula Crimeea de partea continentală a Rusiei, forțele ruse încep să bombardeze orașe din Ucraina. Scopul bombardamentelor este de a deteriora infrastructura critică a Ucrainei, cum ar fi rețelele electrice și instalațiile de stocare a apei. Forțele ruse se bazează pe drone iraniene Shahed, pentru a efectua loviturile, conform analizei agențiilor de informații occidentale.

Ihor Murashov, directorul general al centralei Zaporojie, a fost reținut de forțele rusești.

La 4 octombrie, AIEA a anunțat că a fost informată că Murashov nu se va întoarce în funcția sa la centrală.

5 octombrie

Președintele rus Vladimir Putin a emis un decret de transfer al uzinei Zaporojie sub control rusesc. Ucraina a calificat decretul drept „nul și inutil”, scrie dw.com.

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai