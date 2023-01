Momente-cheie ale războiului provocat de Rusia în Ucraina. De la „Blitzkrieg-ul” rus eșuat, la riposta de succes a Kievului

Europa a fost martoră la războaie după cel de-al Doilea Război Mondial, fie că a fost vorba de războiul din Kosovo, de războiul civil din Grecia sau de războiul din Bosnia. Cu toate acestea, niciunul dintre aceste războaie nu a fost la fel de uriaș ca cel dintre Rusia și Ucraina, în ceea ce privește amploarea și implicarea directă a puterii nucleare. De asemenea, conflictul din Ucraina a întărit și relația dintre statele member NATO.

Când președintele rus Vladimir Putin și-a anunțat intenția de a invada Ucraina, a adus imediat în discuție un tratat crucial care a fost semnat în timpul anului 1918 - Tratatul de la Brest-Litovsk. Atunci, Uniunea Sovietică a parafat acest tratat cu puterile centrale, în baza căruia Rusia a cedat Ucraina, Finlanda și teritoriile baltice.

În discursul său adresat rușilor și nu numai, Putin a trimis săgeți către Vladimir Lenin, revoluționar rus care a condus partidul bolșevic, primul premier al Uniunii Sovietice și fondatorul ideologiei cunoscute sub numele de „leninism”. Mai exact, Vladimir Putin l-a criticat pe fostul lider bolșevic pentru separarea Ucrainei, catalogând tratatul Brest-Litovsk drept o greșeală. Dacă privim în adâncurile istoriei, civilizația rusă își are rădăcinile la Kiev.

„Alegerea spirituală făcută de Sfântul Vladimir determină în mare măsură și astăzi afinitatea noastră. În cuvintele lui Oleg Profetul despre Kiev, 'să fie mama tuturor orașelor rusești'", a scris Putin într-un eseu despre modul în care vede istoria Rusiei și a Ucrainei.

Apoi, Putin anunță recunoașterea de către Rusia a două regiuni separatiste pro-ruse din estul Ucrainei: Republica Populară Donețk și Republica Populară Luhansk. Acest anunț duce la prima rundă de sancțiuni economice din partea țărilor NATO în ziua următoare.

Dar, la scurt după discursul său televizat, tancurile lui Putin, care stăteau deja de câteva săptămâni în buza graniței cu Ucraina, au invadat, în noapte, statul vecin. Era 24 februarie 2022.

Trupele Kremlinului au început să se deplaseze spre vestul Ucrainei, dar încă de pe atunci planurile Moscovei s-au schimbat. Una dintre marile ținte ale țării invadatoare era atunci Kievul, inima Ucrainei, și avea de gând să dea jos regimul Zelenski.

Rapid, Occidentul a sărit în ajutorul Ucrainei, cu arme de mare calibru și echipamente militate, iar Moscova avea să simtă din plin puterea armată a ucrainenilor. Dar după câteva luni bune de furnizat armament Ucrainei, puterile din Vest au anunțat că se luptă cu epuizarea stocurilor.

Iată unele dintre momentele-cheie ale războiului din Rusia și Ucraina:

Februarie - Armata lui Putin a intrat în Ucraina dinspre nord, în încercarea de a prelua controlul asupra Kievului și cu intenția de a răsturna guvernul ucrainean. Cu toate acestea, rezistența ucraineană reușește să țină piept Rusiei, iar trupele rusești se confruntă, de asemenea, cu provocări logistice, potrivit unei evaluări realizate de mai mulți analiști non-ruși.

Martie - De această dată, forțele rusești pătrund în Ucraina dinspre sud și preiau controlul asupra orașului Herson. Scopul este de a obține controlul coastei rusești a Mării Negre și de a face din Ucraina o națiune fără ieșire la mare. De aemenea, Herson avea să devină prima și singura capitală regională capturată armata Kremlinului. Tot în martie, Kievul și Kremlinul au avut și câteva negocieri de pace, atât în Belarusul aliat al lui Putin, cât și în Turcia lui Erdogan. Toate, însă, fără rezultat.

Aprilie - Rusia începe o ofensivă pentru a prelua controlul asupra regiunilor Donețk și Luhansk, două teritorii care au fost martore ale conflictului din 2014. Majoritatea locuitorilor din aceste provincii sunt de etnie rusă, iar Moscova consideră că aceștia doresc să fie alături de Rusia. În cadrul noii ofensive, Rusia lansează un atac cu rachete asupra infrastructurii ucrainene, care duce la moartea a 50 de civili, ca urmare a unui atac asupra unei gări din Kramatorsk.

Localitatea Bucea a devenit un subiect dramatic, după ce au fost descoperite gropi comune în care zăceau trupurile a sute de civili ucraineni, ca urmare a crimelor de război ale armatei invadatoare.

Sistemele americane HIMARS au intrat în lupta contra Rusiei

Mai - Forțele rusești încep o operațiune de preluare a controlului asupra Mariupol. Mariupol suferă un bombardament intens de artilerie, soldat cu moartea a numeroși civili. După un război urban intens în uzina siderurgică Azovstal, unde luptătorii ucraineni au rezistat eroic bombardamentelor neîncetate ale invadatorilor, dar, mai târziu, aveau să se predau forțelor ruse.

Iunie - Trupele ucrainene recâștigă controlul asupra Insulei Șerpilor, o mică insulă din Marea Neagră, în apropierea orașului-port ucrainean Odesa. Odesa este un important centru industrial, deoarece furnizează gaz neon către numeroase țări, care este esențial în producția de semiconductori. După recucerirea Insulei Șarpelui, moralul ucrainenilor crește. Statele Unite au fost de acord să trimită Ucrainei sistemul de rachete de artilerie de mare mobilitate (M142 HIMARS), cu condiția ca liderii ucraineni să asigure că nu va fi folosit împotriva unor ținte din Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că această mișcare din partea SUA a "turnat combustibil pe foc".

Spre finalul lunii, Rusia a lansat rachete asupra unui centru comercial din Kremenchuk, în care se aflau peste 1.000 de persoane, provocând moartea a cel puțin 20 de persoane. Moscova ar fi negat că a lovit centrul comercial.

Iulie - Rusia începe un bombardament cu artilerie grea, vizând estul Ucrainei. Lisiceansk, care era ultimul oraș din Luhansk aflat sub controlul ucrainenilor, cade în cele din urmă în mâinile Rusiei. Moscova încearcă să preia controlul asupra Donbasului, dar face puține progrese. Volodimir Zelenski a îndemnat comunitatea internațională să recunoască Federația Rusă drept un "stat terorist".

La 22 iulie 2022, Rusia și Ucraina au semnat acorduri cu Turcia și Organizația Națiunilor Unite, menite să asigure exporturile prin Marea Neagră de cereale din ambele țări și de îngrășăminte din Rusia, pentru a atenua penuria din țările în curs de dezvoltare. A doua zi, Rusia a lansat rachete asupra orașului-port Odesa, prin care circulă cereale ucrainene și a declarat oficial că porturile ucrainene nu sunt sigure. În urma acordului, primul transport de cereale ucrainene către destinații internaționale a început la 1 august 2022.

August - Ucraina lansează în sfârșit mult așteptata contraofensivă. Se aștepta ca această contraofensivă să fie îndreptată spre Herson, în sudul Ucrainei, dar forțele ucrainene au lansat o contraofensivă-surpriză în nord-estul Ucrainei, spre regiunea Harkov. Forțele rusești sunt luate prin surprindere și încep să se retragă fără să opună rezistență. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), a declarat că centrala nucleară din Zaporojie este "complet scăpată de sub control" sub ocupație rusă. O misiune de inspecție a centralei este planificată de AIEA și așteaptă aprobarea părților ucraineană și rusă. Compania nucleară de stat din Ucraina s-a opus sub motivul că "orice vizită ar legitima prezența Rusiei acolo".

Nord Stream și atacul asupra Podului Crimeii

Septembrie - Contraofensiva-surpriză a Ucrainei îndreptată spre Harkov reușește. Forțele ucrainene recuceresc bucăți importante din regiunea Harkov, inclusiv orașul Izium, important din punct de vedere strategic, care este un centru logistic-cheie. Propagandiștii ruși care urmăresc războiul, resimt un sentiment de dezcurajare. Ei încep să critice performanțele armatei ruse. Rusia începe mobilizarea parțială, pentru a mări numărul de soldați de pe front. Inspectorii AIEA au reușit să ajungă la centrala nucleară Zaporojie.

Centrala nucleară a fost deconectată de la linia principală de alimentare, fiind operațională doar o linie de rezervă, care furnizează energie electrică către rețea. Au avut loc explozii la Nord Stream 1, cel mai lung gazoduct din lume, și Nord Stream 2. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atribuit scurgerile din gazoductul Nord Stream unor acte de sabotaj

Octombrie - După atacul asupra podului Kerch, care leagă peninsula Crimeea de partea continentală a Rusiei, forțele ruse încep să bombardeze orașe din Ucraina. Scopul bombardamentelor este de a deteriora infrastructura critică a Ucrainei, cum ar fi rețelele electrice și instalațiile de stocare a apei. Forțele ruse se bazează pe drone iraniene Shahed, pentru a efectua loviturile, conform analizei agențiilor de informații occidentale.

Noiembrie - Forțele rusești încep să se retragă din Herson. Generalul Serghei Șoigu, ministrul rus al Apărării, declară într-un discurs televizat că protejarea vieților soldaților ruși este importantă, adăugând că Herson nu poate fi. Deocamdată, forțele rusești intră într-o poziție defensivă și este probabil că vor rămâne într-o poziție defensivă, cel puțin, până în această iarnă. Unele rapoarte din publicații americane, precum Washington Post, susțin că administrația americană îndeamnă Ucraina să ia în considerare negocierea cu Rusia. Iarna devine tot mai dificilă pentru populația ucraineană. Milioane de oameni au rămas fără căldură și energie electrică în locuințe, ca urmare a atacurilor cu rachete de croaizieră ale invadatorilor.

Decembrie - În debutul acestei luni, au intrat în vigoare noile măsuri care vizează veniturile din petrolul rusesc. Acestea includ un plafon de preț și un embargo al Uniunii Europene asupra majorității importurilor de petrol rusesc și un plafon de preț al petrolului rusesc. În schimb, Rusia a continuat să terorizeze populația civilă din Ucraina, lansând un nou val de atacuri aeriene asupra rețelei energetice din țara vecină, lăsând, în toiul iernii, fără electricitate și apă milioane de ucraineni. Apoi, armata lui Putin a lovit puternic și în orașul-port Odesa, iar cei peste un milion de rezidenți au fost privați de energie electrică.

Răspunsul Kievului a fost unul pe măsură. Trupele ucrainene i-au lovit pe invadatori chiar pe teritoriul lor. Concret, Ucraina a lovit trei baze militare din interoriul Rusiei, cu ajutorul unor drone. Țintele au fost baza aeriană Engels, unde e staționată escadrila rusă de bombardiere strategice, și baza aeriană de la Riazan, aflată la o distanță nu foarte mare de Moscova. Al treilea atac al Ucrainei a fost la o bază aeriană din Kursk, oraș din apropierea de granița ucrainenă.

Jucătoarea americană de baschet Brittney Griner a fost eliberată la 8 decembrie, după aproape 10 luni de detenție în Rusia și în urma unor luni de negocieri. Eliberarea ei a avut loc în schimbul predării de către SUA a traficantului de arme rus condamnat Viktor Bout, supranumit și „Negustorul Morții”. Temutul traficant de arme s-a întors în Rusia și se pare că s-a alăturat unui partid ultranaționalist.

Cele mai intense lupte au loc în Bahmut, oraș care este îngropat în ruine în urma atacurilor violente. Este o zona strategică de importanță deosebită pentru ruși, plasată în Donbasul de est.

Un alt aspect al lunii decembrie este vizita lui Volodimir Zelenski la Washington, prima ieșire din Ucraina a președintelui statului de la izbucnirea războiului în țara sa. Acolo, liderul de la Kiev a fost primit de Joe Biden, la Casa Albă, și a susținut și un discurs în cazul Congresului american. Zelenski nu a plecat cu mâna goală din SUA. American a acordat încă un ajutor militar Ucrainei, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, dar cel mai important pentru ucraineni este acordarea celebrului sistem anti-rachetă Patriot. Kremlinul a reacționat nervos din cauza temutului „cadou” oferit de SUA Ucrainei.

