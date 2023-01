Armata rusă spune că a lansat o ofensivă în regiunea Zaporojie. Oficialii ruși anunță noi cuceriri

Ministerul rus al Apărării susţine că în timpul asaltului a cucerit “mai multe linii şi poziţii avantajoase“, scrie news.ro.

Oleksandr Staruh, guvernatorul regiunii, spune că forţele ruse au lansat în timpul nopţii peste 160 de atacuri de artilerie. El a declarat într-o postare pe Telegram că 21 de oraşe şi comune au fost vizate de tiruri, iar o femeie a fost ucisă, în timp ce alte două persoane au fost rănite grav. Zeci de clădiri, inclusiv un teatru, au fost distruse.

#UPDATE On Saturday, the Russian army that its troops had launched an offensive in Ukraine's Zaporizhzhia region. In its daily report, Moscow's forces said they led "offensive operations" in the region and claimed to have "taken more advantageous lines and positions". pic.twitter.com/EpnLAVrLJ8