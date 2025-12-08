Shein acuză Franța de o „cruciadă politică”. Statul cere măsuri dure după descoperirea produselor ilegale

08-12-2025 | 07:16
shein
Shutterstock

Avocaţii platformei chineze Shein au acuzat statul francez că o ţinteşte în mod nedrept într-o ”cruciadă” politică şi mediatică, în cadrul unei audieri la Paris privind reprimarea produselor ilegale puse în vânzare pe site, transmite Reuters.

Mihaela Ivăncică

”Clienta noastră este victima unei cabale, o cabală mediatică, politică şi chiar un tratament discriminatoriu”, a declarat vineri, în instanţă, avocata Julia Bombardier.

Shein se află în centrul unui scandal major în Franţa, după ce autoritatea de protecţie a consumatorilor a descoperit pe platformă arme interzise şi păpuşi sexuale cu aspect infantil, declanşând o acţiune guvernamentală pentru suspendarea marketplace-ului chiar în ziua deschiderii primului magazin fizic al brandului în Paris.

În deschiderea audierii, avocatul statului francez, Renaud Le Gunehec, a cerut tribunalului să impună o serie de măsuri de siguranţă pentru ca Shein să demonstreze că produsele vândute respectă legea. El a renunţat însă la solicitarea iniţială a guvernului privind suspendarea completă a platformei pentru trei luni.

Statul cere măsuri stricte de siguranţă

Potrivit statului francez, Shein trebuie să implementeze controale suplimentare, inclusiv verificarea vârstei utilizatorilor şi filtre care să împiedice accesul minorilor la conţinut pornografic.

colete
Coletele din afara UE ar putea fi taxate și dacă au o valoare sub 150 de euro. România pregătește o taxă suplimentară

Le Gunehec a cerut suspendarea marketplace-ului până când Shein va prezenta dovezi privind aceste măsuri către autoritatea franceză pentru comunicaţii, Arcom.

Shein a dezactivat marketplace-ul din Franţa pe 5 noiembrie, după descoperirea produselor ilegale, însă magazinul online cu articole marca Shein rămâne activ.

Avocatul companiei, Kami Haeri, a argumentat că solicitările statului sunt ”învechite şi irelevante”, întrucât marketplace-ul este deja suspendat, şi a afirmat că Arcom nu are competenţa legală de a reglementa platformele. El a descris cerinţele statului drept „disproporţionate şi chiar nelegale”.

Guvernul invocă articolul 6.3 din legislaţia franceză privind economia digitală, care permite judecătorului să impună măsuri pentru a preveni sau opri prejudicii cauzate de conţinut online.

Încălcări pe scară largă ale normelor de siguranţă a produselor

Printre acţiunile întreprinse de guvernul francez, acesta susţine că a verificat 200.000 de colete Shein în 24 de ore pe aeroportul Charles de Gaulle şi că 80% dintre produse erau neconforme.

Avocata Bombardier a contestat această cifră, spunând că este ”pur şi simplu imposibil” de verificat un asemenea volum într-o singură zi.

Audierea este în desfăşurare, iar decizia instanţei va fi anunţată pe 19 decembrie.

Săptămâna trecută, Parchetul din Paris a declarat că o suspendare de trei luni ar putea fi considerată ”disproporţionată” potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dacă Shein demonstrează că a stopat vânzarea produselor ilegale. Totuşi, procurorii sprijină cererea guvernului ca Shein să furnizeze dovezi clare privind măsurile adoptate.

Iniţiativa Franţei apare într-un context mai amplu de supraveghere a platformelor chineze precum Shein şi Temu în baza Regulamentului european privind serviciile digitale (DSA), pe fondul preocupărilor legate de siguranţa consumatorilor, vânzarea de produse ilegale şi concurenţă neloială.

În Statele Unite, procurorul general din Texas, Ken Paxton, a anunţat luni o investigaţie pentru a verifica dacă Shein a încălcat legislaţia statului privind practici de muncă neetice şi comercializarea de produse nesigure.

Dată publicare: 08-12-2025 07:16

