Coletele din afara UE ar putea fi taxate și dacă au o valoare sub 150 de euro. România pregătește o taxă suplimentară

Cumpărăturile online de pe platformele Shein sau Temu ar putea deveni mai scumpe. Miniștrii de finanțe din statele membre au decis ca taxa vamală să fie plătită de la primul euro pentru toate coletele din afara Uniunii Europene.

Acum, pachetele de până în 150 de euro sunt scutite de această plată. Noile reguli se vor aplica și în România, unde există deja o propunere separată pentru o taxă fixă de 5 euro pentru fiecare colet din afara Uniunii.

UE elimină scutirea pentru coletele mici

Anul trecut, 4,6 miliarde de colete au fost importate în Uniunea Europeană, iar cifrele arată că aceste cumpărături online sunt în continuă creștere. Peste 90% din comenzile de până în 150 de euro vin direct de la magazine și platforme din China.

Corespondent PROTV: „În depozitele acestei firme sunt procesate zilnic între 70 și 80.000 de colete din afara Uniunii Europene, în special din China. Ele reprezintă aproximativ 20% din totalul livrărilor, iar procentul este în creștere.”

În prezent, pentru pachetele de cel mult 150 de euro nu se plătesc taxe vamale. Potrivit estimărilor europene, până la 65% dintre pachetele mici sunt subevaluate la declarare, tocmai ca să rămână sub acest prag. Alte practici sunt împărțirea unei comenzi mari în mai multe colete mici, tocmai pentru a profita de scutire.

Curierii raportează creșterea livrărilor

Cornel Morcov, reprezentantul unei companii de curierat: „Viteza de livrare a crescut de la 1-2 luni la doar câteva zile. Efectul a fost că destinatarii au început să prindă mult mai multă încredere în astfel de comercianți și numărul livrărilor a crescut exponențial, practic volumele de acum câțiva ani erau probabil de câteva mii pe zi, acum discutăm de sute de mii pe zi.”

Miniștrii de finanțe din statele Uniunii Europene au decis eliminarea pragului de 150 de euro, astfel încât taxele vamale să fie plătite de la primul euro pentru toate coletele care vin din afara Uniunii. Au cerut Comisiei Europene ca decizia să fie pusă în aplicare încă din 2026, printr-un mecanism temporar, până când noua platformă europeană de date vamale va fi gata în 2028.

Stephanie Lose, ministrul de economie al Danemarcei: „Această schimbare va crea, de asemenea, condiții de concurență mai echitabile și un teren de joc mai nivelat între întreprinderile europene, care plătesc taxe pentru toate importurile, și companiile din afara UE, care vând bunuri de mică valoare direct consumatorilor europeni fără a plăti taxe vamale.”

România pregătește taxa de manipulare

În paralel, România pregătește introducerea unei taxe naționale de manipulare de 5 euro pentru fiecare colet de sub 150 de euro venit din afara UE.

Corespondent PROTV: „La nivelul Uniunii Europene, se discută și introducerea unei taxe unice de manipulare pentru fiecare colet cumpărat online din afara UE. Propunerea este de doi euro pentru fiecare colet. Vorbim despre o taxă europeană, aplicată în toate statele membre, pentru a acoperi costurile de control și procesare în vamă. Propunerea este încă în negocieri și, dacă va fi adoptată — estimările sunt pentru sfârșitul anului — se va adăuga peste taxele vamale, TVA și eventualele taxe interne, cum este propunerea României pentru 5 euro pe colet.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













