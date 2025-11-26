Shein este investigată de Comisia Europeană pentru vânzarea de produse ilegale. Informațiile pe care trebuie să le furnizeze

Stiri externe
26-11-2025 | 16:21
shein
Shutterstock

Comisia Europeană a solicitat platformei online Shein să furnizeze informații cu privire la vânzarea de produse ilegale în conformitate cu Legea privind serviciile digitale (DSA) a UE, a declarat miercuri într-un comunicat.

autor
Lorena Mihăilă

Solicitarea a fost făcută după ce au fost găsite produse ilegale la vânzare în Franța.

„Comisia suspectează că sistemul Shein poate reprezenta un risc sistemic pentru consumatorii din întreaga Uniune Europeană”, se arată în comunicat.

Informațiile pe care trebuie să le furnizeze Shein

Shein trebuie să furnizeze acum Comisiei detalii complete și documentație internă cu privire la măsurile pe care le ia pentru a proteja minorii de conținutul inadecvat vârstei lor și la măsurile pe care le ia pentru a împiedica circulația produselor ilegale pe platforma sa.

DSA impune marilor piețe online de consum să efectueze verificări prealabile cu privire la produsele vândute pe platformele lor și să elimine sau să blocheze accesul dacă constată existența de conținut ilegal.

Citește și
shein
Reuters: Scandalul păpuşilor sexuale de pe Shein scoate la iveală vulnerabilităţile pieţelor online globale

Guvernul francez a solicitat suspendarea Shein în Franța pentru trei luni din cauza vânzării de păpuși sexuale cu aspect de copil și arme interzise, scrie Reuters.

Strategia Naţională de Apărare a Ţării. Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Franta, Comisia Europeana, shein,

Dată publicare: 26-11-2025 16:21

Articol recomandat de sport.ro
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Citește și...
Coletele din afara UE ar putea fi taxate și dacă au o valoare sub 150 de euro. România pregătește o taxă suplimentară
Stiri actuale
Coletele din afara UE ar putea fi taxate și dacă au o valoare sub 150 de euro. România pregătește o taxă suplimentară

Cumpărăturile online de pe platformele Shein sau Temu ar putea deveni mai scumpe. Miniștrii de finanțe din statele membre au decis ca taxa vamală să fie plătită de la primul euro pentru toate coletele din afara Uniunii Europene.

Reuters: Scandalul păpuşilor sexuale de pe Shein scoate la iveală vulnerabilităţile pieţelor online globale
Stiri externe
Reuters: Scandalul păpuşilor sexuale de pe Shein scoate la iveală vulnerabilităţile pieţelor online globale

Ancheta din Franţa privind vânzarea de păpuşi sexuale cu înfăţişare de copil şi arme interzise pe Shein readuce în discuţie lipsa de control a platformelor online asupra produselor ilegale, relatează Reuters.

Shein, în centrul unui scandal uriaș în Franța. A pus la vânzare păpuși sexuale cu față de copil
Stiri externe
Shein, în centrul unui scandal uriaș în Franța. A pus la vânzare păpuși sexuale cu față de copil

Platforma chineză de cumpărături Shein este în mijlocul unei uriașe controverse. A pornit din Franța, după ce autoritățile au descoperit că asiaticii vând păpuși gonflabile cu aspect de copil.

Shein vrea să ofere poliției numele clienților care au cumpărat acest produs. ”Vom coopera pe deplin”
Stiri externe
Shein vrea să ofere poliției numele clienților care au cumpărat acest produs. ”Vom coopera pe deplin”

Shein a transmis marți că este pregătită să ofere poliției franceze numele clienților care au cumpărat păpuși sexuale cu aspect de copil.  

Shein a retras de la vânzare păpuşi cu caracter pornografic, după ce autorităţile din Franța au depus plângere
Stiri externe
Shein a retras de la vânzare păpuşi cu caracter pornografic, după ce autorităţile din Franța au depus plângere

Shein a retras de la vânzare păpuşi sexuale cu aspect de copii, după ce acestea au fost descoperite pe site-ul companiei de către autoritatea franceză pentru protecţia consumatorilor, DGCCRF, relatează Reuters.

Recomandări
Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”
Stiri Politice
Nicușor Dan, în Parlament: ”Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor, și asta este corelată cu lupta împotriva corupției”

Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat, miercuri, în Parlament, Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025 - 2030. Este pentru prima dată când fostul primar ajunge în fața celor două Camere în calitate de șef al statului.

Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități
Stiri externe
Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități

Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. 

Camera Deputaților a adoptat legea care prelungește ordinul provizoriu de protecție pentru victimele violenței domestice
Stiri actuale
Camera Deputaților a adoptat legea care prelungește ordinul provizoriu de protecție pentru victimele violenței domestice

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, pachetul legislativ care modifică Legea 217/2003 și Codul Penal, introducând măsuri esențiale pentru protecția victimelor violenței domestice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Noiembrie 2025

48:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28