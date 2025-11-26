Shein este investigată de Comisia Europeană pentru vânzarea de produse ilegale. Informațiile pe care trebuie să le furnizeze

Comisia Europeană a solicitat platformei online Shein să furnizeze informații cu privire la vânzarea de produse ilegale în conformitate cu Legea privind serviciile digitale (DSA) a UE, a declarat miercuri într-un comunicat.

Solicitarea a fost făcută după ce au fost găsite produse ilegale la vânzare în Franța.

„Comisia suspectează că sistemul Shein poate reprezenta un risc sistemic pentru consumatorii din întreaga Uniune Europeană”, se arată în comunicat.

Informațiile pe care trebuie să le furnizeze Shein

Shein trebuie să furnizeze acum Comisiei detalii complete și documentație internă cu privire la măsurile pe care le ia pentru a proteja minorii de conținutul inadecvat vârstei lor și la măsurile pe care le ia pentru a împiedica circulația produselor ilegale pe platforma sa.

DSA impune marilor piețe online de consum să efectueze verificări prealabile cu privire la produsele vândute pe platformele lor și să elimine sau să blocheze accesul dacă constată existența de conținut ilegal.

Guvernul francez a solicitat suspendarea Shein în Franța pentru trei luni din cauza vânzării de păpuși sexuale cu aspect de copil și arme interzise, scrie Reuters.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













