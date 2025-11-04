Shein vrea să ofere poliției numele clienților care au cumpărat acest produs. ”Vom coopera pe deplin”

Shein a transmis marți că este pregătită să ofere poliției franceze numele clienților care au cumpărat păpuși sexuale cu aspect de copil.

Platforma de vânzări online Shein a declarat marți că va „coopera pe deplin” în ancheta franceză privind vânzarea de păpuși sexuale cu aspect infantil pe site-ul său, adăugând că va furniza numele clienților care au cumpărat astfel de păpuși, dacă i se va solicita, scrie France 24.

„Vom coopera pe deplin cu autoritățile judiciare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Shein în Franța, Quentin Ruffat, la postul de radio RMC, adăugând că firma este pregătită să ofere numele celor care au cumpărat astfel de păpuși.

„Vom fi complet transparenți cu autoritățile. Dacă ne vor cere să facem acest lucru, ne vom conforma”, a spus reprezentantul Shein.

„Vom pune în aplicare garanțiile necesare pentru a ne asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla”, a spus Ruffat, adăugând că ceea ce s-a întâmplat este „grav, inacceptabil, intolerabil”.

Anchetă în Franța după ce s-a descoperit că Shein vindea păpuși sexuale cu aspect de copil

Parchetul din Paris a deschis anchete împotriva Shein, precum și împotriva comercianților online rivali AliExpress, Temu și Wish, pentru vânzarea de păpuși sexuale. Investigația vizează distribuirea de „mesaje violente, pornografice sau improprii, (și) accesibile minorilor”, a precizat biroul.

Anchetele au fost lansate după ce unitatea antifraudă din Franța a raportat sâmbătă că Shein vindea păpuși sexuale cu aspect de copil. Luni, Shein a anunțat că impune o „interdicție totală asupra produselor de tip păpuși sexuale” și a șters toate anunțurile și imaginile legate de acestea.

Anunțul vine în timp ce Shein se pregătește să deschidă miercuri primul său magazin fizic din lume în cadrul prestigiosului magazin universal BHV Marais din centrul Parisului.

Ministrul de Finanțe, Roland Lescure, a avertizat că va lua măsuri pentru a interzice compania de pe piața franceză dacă articolele vor reapărea la vânzare online.

