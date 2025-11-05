Shein, în centrul unui scandal uriaș în Franța. A pus la vânzare păpuși sexuale cu față de copil

Platforma chineză de cumpărături Shein este în mijlocul unei uriașe controverse. A pornit din Franța, după ce autoritățile au descoperit că asiaticii vând păpuși gonflabile cu aspect de copil.

Compania a reacționat rapid și a retras de pe platformă toate aceste produse destinate adulților. În plus, și-a luat angajamentul să facă verificări mai atente pe viitor.

Scandalul umbrește deschiderea cu mare pompă – dar și cu proteste – a primului magazin Shein din Franța.

Proteste de toate felurile – inclusiv unul la bustul gol – au loc de mai multe zile în fața clădirii Bazar de l'Hôtel de Ville, care va găzdui primul magazin fizic Shein din Franța.

Nemulțumirea este alimentată de faptul că Shein a permis comercializarea online a unor păpuși sexuale care au aspectul unor fetițe. Autoritatea franceză pentru protecția consumatorului a cerut guvernului să ia măsuri urgente.

Roland Lescure, ministrul francez al finanțelor și economiei: „Am raportat descoperirea și am depus o plângere la Procuratură, prin urmare o să fie deschisă o anchetă. Vreau să fie clar: dacă acest gen de comportament va continua, vom avea dreptul – și voi cere expres acest lucru – ca accesul acestei platforme pe piața franceză să fie suspendat.”

Autoritățile europene monitorizează platforma Shein

Chestiunea a fost discutată și la Bruxelles.

Purt. de cuvânt al Comisiei Europene: „Shein este sub o atentă supraveghere a autorităților europene. Și nu vom ezita să luăm măsuri atunci când se impun.”

Shein a anunțat că retrage de la vânzare păpușile gonflabile și alte mărfuri destinate exclusiv adulților, dar și că își va înăspri controalele.

Quentin Ruffat, Shein France Spokesman: „Aceste produse au ajuns la vânzare din cauza unei erori interne. Vom lua măsuri la nivel intern și extern pentru a înțelege cum s-a produs această eroare.”

Asociațiile pentru protecția copiilor atrag atenția că problema nu este nici pe departe rezolvată.

Arnaud Gallais, cofondator al Mouv’Enfants, ONG pentru protecția copiilor: „Shein nu a făcut decât să dea problema mai departe. Atâta timp cât aceste păpuși sunt disponibile undeva în lume, compania va rămâne complice la un sistem care facilitează agresiunile sexuale la adresa copiilor.”

Deschiderea unui magazin Shein tocmai la Paris – capitala eleganței și a marilor case de modă – a provocat indignare în rândul designerilor, care acuză platforma că promovează furtul intelectual și munca forțată. Inclusiv primăria din Paris s-a opus lansării buticului, iar unii parlamentari francezi au condamnat o trădare a valorilor pariziene.

