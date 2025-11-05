Shein, în centrul unui scandal uriaș în Franța. A pus la vânzare păpuși sexuale cu față de copil

Stiri externe
05-11-2025 | 08:20
protest shein franta
protv.ro

Platforma chineză de cumpărături Shein este în mijlocul unei uriașe controverse. A pornit din Franța, după ce autoritățile au descoperit că asiaticii vând păpuși gonflabile cu aspect de copil.

autor
Știrile PRO TV

Compania a reacționat rapid și a retras de pe platformă toate aceste produse destinate adulților. În plus, și-a luat angajamentul să facă verificări mai atente pe viitor.

Scandalul umbrește deschiderea cu mare pompă – dar și cu proteste – a primului magazin Shein din Franța.

Proteste de toate felurile – inclusiv unul la bustul gol – au loc de mai multe zile în fața clădirii Bazar de l'Hôtel de Ville, care va găzdui primul magazin fizic Shein din Franța.

Nemulțumirea este alimentată de faptul că Shein a permis comercializarea online a unor păpuși sexuale care au aspectul unor fetițe. Autoritatea franceză pentru protecția consumatorului a cerut guvernului să ia măsuri urgente.

Citește și
shein
Shein a retras de la vânzare păpuşi cu caracter pornografic, după ce autorităţile din Franța au depus plângere

Roland Lescure, ministrul francez al finanțelor și economiei:Am raportat descoperirea și am depus o plângere la Procuratură, prin urmare o să fie deschisă o anchetă. Vreau să fie clar: dacă acest gen de comportament va continua, vom avea dreptul – și voi cere expres acest lucru – ca accesul acestei platforme pe piața franceză să fie suspendat.”

Autoritățile europene monitorizează platforma Shein

Chestiunea a fost discutată și la Bruxelles.

Purt. de cuvânt al Comisiei Europene:Shein este sub o atentă supraveghere a autorităților europene. Și nu vom ezita să luăm măsuri atunci când se impun.”

Shein a anunțat că retrage de la vânzare păpușile gonflabile și alte mărfuri destinate exclusiv adulților, dar și că își va înăspri controalele.

Quentin Ruffat, Shein France Spokesman:Aceste produse au ajuns la vânzare din cauza unei erori interne. Vom lua măsuri la nivel intern și extern pentru a înțelege cum s-a produs această eroare.”

Asociațiile pentru protecția copiilor atrag atenția că problema nu este nici pe departe rezolvată.

Arnaud Gallais, cofondator al Mouv’Enfants, ONG pentru protecția copiilor:Shein nu a făcut decât să dea problema mai departe. Atâta timp cât aceste păpuși sunt disponibile undeva în lume, compania va rămâne complice la un sistem care facilitează agresiunile sexuale la adresa copiilor.”

Deschiderea unui magazin Shein tocmai la Paris – capitala eleganței și a marilor case de modă – a provocat indignare în rândul designerilor, care acuză platforma că promovează furtul intelectual și munca forțată. Inclusiv primăria din Paris s-a opus lansării buticului, iar unii parlamentari francezi au condamnat o trădare a valorilor pariziene.

Sursa: Pro TV

Etichete: Franta, shein,

Dată publicare: 05-11-2025 08:20

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Shein vrea să ofere poliției numele clienților care au cumpărat acest produs. ”Vom coopera pe deplin”
Stiri externe
Shein vrea să ofere poliției numele clienților care au cumpărat acest produs. ”Vom coopera pe deplin”

Shein a transmis marți că este pregătită să ofere poliției franceze numele clienților care au cumpărat păpuși sexuale cu aspect de copil.

 

Shein a retras de la vânzare păpuşi cu caracter pornografic, după ce autorităţile din Franța au depus plângere
Stiri externe
Shein a retras de la vânzare păpuşi cu caracter pornografic, după ce autorităţile din Franța au depus plângere

Shein a retras de la vânzare păpuşi sexuale cu aspect de copii, după ce acestea au fost descoperite pe site-ul companiei de către autoritatea franceză pentru protecţia consumatorilor, DGCCRF, relatează Reuters.

Shein intră pe piaţa fizică de comerţ din Franţa. Unde vor fi amplasate magazinele. Reacţii critice din partea retailerilor
Stiri externe
Shein intră pe piaţa fizică de comerţ din Franţa. Unde vor fi amplasate magazinele. Reacţii critice din partea retailerilor

Retailerul online de modă rapidă Shein va deschide în noiembrie primele sale magazine fizice în Franţa, în baza unui acord cu Société des Grands Magasins (SGM), declanşând critici puternice din partea comercianţilor francezi, transmite Reuters.

Recomandări
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
Stiri actuale
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe

Operaţiunea „Jupiter 4” continuă. Polițiștii fac, miercuri, 267 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.   

Șeful NATO vine azi în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului
Stiri actuale
Șeful NATO vine azi în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, se va afla la Bucureşti miercuri şi joi, context în care se va întâlni cu Nicuşor Dan, Ilie Bolojan și șefii celor două camere ale Parlamentului.

“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Noiembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28