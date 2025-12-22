Serghei Riabkov dă asigurări: Rusia nu plănuiește să atace NATO sau UE și susține securitatea egală și indivizibilă în Europa

Stiri externe
22-12-2025 | 17:41
serghei riabkov
Getty

Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat luni că Moscova nu intenționează să atace state membre NATO sau ale Uniunii Europene.

autor
Mihaela Ivăncică

El anunţă, citându-l pe preşedintele rus Vladimir Putin, că Moscove ”este chiar pregătită să înscrie juridic acest lucru într-o posibilă soluţie la actuala criză, care să aibă la bază principiul securităţii egale şi indivizibile”, relatează agenţia oficială rusă de presă Tass.

”Noi cu siguranţă nu avem niciun plan de a ataca ţările UE şi NATO. Rusia nu urmăreşte scopurile agresive pe care unii spun că le urmăreşte”, a dat el nasigurări - la o dezbatere, intitulată ”Stabilitate (Non-)Strategică 2025. Un an în securitatea internţaională”, la Clubul Internţaional de discuţii Vladai.

Adjunctul lui Lavrov l-a citat pe liderul de la Kremlin, potrivit căruia Rusia ”este chiar pregătită să înscrie juridic acest lucru într-o posibilă soluţie la actuala criză, care să aibă la bază principiul securităţii egale şi indivizibile”.

”Cu toate acestea, foarte puţine” state membre UE şi state europene membre NATO ” din Europa vor să construiască o astfel de arhitectură care să nu fie împotriva Rusiei ci împreună cu ţara noastră”, a notat el.

”Dacă vor recunoaşte vreodată vreun spaţiu indivizibil de securitate, acesta nu va fi decât al Occidentului colectiv”, a adaugat el.

”Sincer, acest lucru nu inspiră optimism, pentru că arată clar că, chiar şi în cadrul unei politici mai echilibrate a Washingtonului faţă de Rusia, ricurile unei confruntări între Rusia şi NATO rămân semnificative, din cauza acţiunilor inadecvate şi ostile ale ţărilor europene”, a subliniat adjunctul diplomaţiei ruse.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, NATO, europa,

Dată publicare: 22-12-2025 17:41

