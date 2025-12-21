Armata ucraineană a anunţat că luptă împotriva unei incursiuni ruse în regiunea frontalieră Sumî

Armata ucraineană a anunţat duminică că face eforturi să respingă o tentativă a pătrundere a trupelor ruse într-o zonă frontalieră din regiunea Sumî, de unde Kievul acuză Moscova că a deportat ilegal civili în Rusia, relatează AFP.

„Sunt în curs lupte în satul Grabovske", au afirmat forţele ucrainene într-un mesaj pe Telegram, adăugând că "apărătorii ucraineni fac eforturi pentru a respinge ocupanţii spre teritoriul rus" şi dezminţind prezenţa soldaţilor ruşi în satul vecin Riasne.

Această zonă frontalieră la est de oraşul Sumî a fost până în prezent relativ scutită, după o contraofensivă fulger ucraineană la finalul căreia unităţile ruse au fost respinse în 2022.

Mediatorul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineţ, i-a acuzat duminică pe ruşi că „au ridicat cu forţa" circa 50 de civili ucraineni din Grabovske şi i-au dus în Rusia.

Citând informaţii preliminare, el a povestit că soldaţi ruşi i-au „arestat ilegal" joi, privaţi de comunicare, apoi "i-au dus cu forţa pe teritoriul Federaţiei Ruse" sâmbătă.

AFP menţionează că nu a putut verifica aceste informaţii.

Rusia nu a comentat oficial pe această temă până în prezent, dar a revendicat sâmbătă ocuparea satului Vîsoke, apropiat de Grabovske.

Evacuări ale civililor sunt în curs în această zonă

Şeful administraţiei militare regionale, Oleg Grigorov, a cerut populaţiei să evacueze zona "pentru a salva vieţi". "Duşmanul nu le lasă altă alegere locuitorilor din localităţile apropiate de frontieră", a afirmat el duminică pe Telegram.

