Google permite, în premieră, schimbarea adresei Gmail fără pierderea datelor

26-12-2025 | 21:23
Google a anunțat un adevărat „cadou de Crăciun” pentru utilizatorii Gmail care încă folosesc adrese de e-mail stânjenitoare din perioada liceului, scrie CNBC.

 

Vlad Dobrea

Într-o modificare cerută de mult timp, deținătorii de conturi pot înlocui acum adresa existentă @gmail.com cu una nouă, păstrând în același timp toate datele și serviciile asociate, potrivit unei actualizări de pe pagina de asistență pentru conturi Google.

Totuși, informațiile actualizate despre schimbarea adresei de e-mail apar, deocamdată, doar în versiunea în limba hindi a paginii de suport Google, ceea ce sugerează că lansarea ar putea începe în India sau pe piețe vorbitoare de hindi.

Pagina de asistență precizează că funcția este implementată treptat pentru toți utilizatorii, ceea ce indică o adopție globală completă, însă procesul ar putea dura ceva timp.

Pagina în limba engleză păstrează, pentru moment, vechile indicații, conform cărora adresele @gmail.com „de obicei nu pot fi schimbate”. Google nu a răspuns imediat solicitării CNBC privind regiunile care vor primi primele această funcționalitate.

Conform noii politici, utilizatorii care își schimbă adresa vor păstra automat adresa originală ca alias. E-mailurile trimise către vechea adresă vor continua să ajungă în inbox, iar aceasta va putea fi folosită în continuare pentru autentificarea în serviciile Google, precum Drive, Maps sau YouTube.

Anterior, utilizatorii care doreau o nouă adresă Gmail trebuiau să creeze un cont nou și să își transfere manual datele, printr-un proces complicat și riscant, care putea afecta integrările cu aplicații terțe.

Google a precizat că datele existente — inclusiv fotografii, mesaje și e-mailuri — vor rămâne neschimbate după actualizarea adresei. De asemenea, utilizatorii pot reutiliza oricând vechea adresă de e-mail a contului Google, potrivit unei traduceri automate a paginii de suport în limba hindi.

Există însă și limitări: conturile care își schimbă adresa Gmail nu vor putea crea o altă adresă nouă timp de 12 luni și nu vor putea șterge adresa nou aleasă.

Google nu a emis un comunicat de presă oficial privind această schimbare, care ar fi fost descoperită inițial în forumuri de utilizatori și comunități tech.

Sursa: CNBC

