Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

13-09-2025 | 08:39
Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

Anunțul vine la câteva zile după ce zeci de drone rusești au intrat în Polonia.

Cei doi oficiali au dat ca exemplu și România, printre țările al căror spațiu aerian a fost încălcat de dronele Rusiei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte: ”În primele ore ale zilei de miercuri, 10 septembrie, numeroase drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez. Deși aceasta a fost cea mai importantă concentrare de încălcări ale spațiului aerian NATO, ceea ce s-a întâmplat miercuri nu a fost un incident izolat. Imprudența Rusiei în aer de-a lungul flancului nostru estic este din ce în ce mai frecventă. Am văzut drone încălcând spațiul nostru aerian în România, Estonia, Letonia și Lituania. Fie că este intenționat sau nu, este periculos și inacceptabil.”

În acest context, NATO a lansat operațiunea „Santinela Estică”, menită să asigure un răspuns imediat la orice încălcare a teritoriului țărilor din Alianță.

Erika Kirik
Discurs emoţionant al văduvei lui Charlie Kirk: „Mişcarea pe care a construit-o soţul meu nu va muri”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte: ”Este vorba despre flancul estic, deoarece există o amenințare directă la adresa flancului estic. Dar, în general, știți că nu-mi place acest gen de gândire cu privire la flancul estic, deoarece dă impresia că, dacă locuiesc la Madrid sau la Londra, sunt mai în siguranță decât atunci când locuiesc la Tallinn, iar acest lucru nu este adevărat.”

Între timp, Polonia a anunțat că desfășoară 40.000 de soldați și a închis granița cu Belarus. Asta în condițiile în care, pentru prima dată de la invazia asupra Ucrainei, Rusia și Belarus defășoară manevre militare comune de amploare. Exercițiile „Zapad” au loc, de această dată, foarte aproape de frontiera poloneză.

Marcin Kierwinski, ministrul de Interne al Poloniei: ”Această decizie (de a închide granița), așa cum a spus prim-ministrul Donald Tusk, este un răspuns la probleme legate de securitatea Poloniei, referitoare la exerciții militare specifice și agresive împotriva Poloniei, care încep în Belarus.”

Manevrele ruso-belaruse aduc mari îngrijorări în țările din regiune, având în vedere că exercițiile Zapad din 2021 au servit drept paravan pentru invazia la scară largă a Ucrainei, din februarie 2022.

Pe de altă parte, ca răspuns la incursiunea fără precedent a dronelor rusești în spațiul aerian polonez, Olanda și Cehia au anunțat că trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia. Germania și Franța contribuie cu avioane Eurofighter și Rafale.

Jean-Noel Barrot, ministru de Externe al Franței: ”Intenționat sau nu, accidental sau nu, toate acestea sunt foarte grave și absolut inacceptabile. Președintele Republicii a decis să trimită trei avioane de vânătoare Rafale, a căror misiune va fi să detecteze și, dacă este necesar, să distrugă drone care ar putea amenința teritoriul Poloniei și al altor țări.”

Thomas Withington, expert, Royal United Services Institute: ”Impresia mea, pe baza informațiilor pe care le am în acest moment, este că a fost o acțiune deliberată, care putea fi pusă la cale de ruși și belaruși, posibil pentru a vedea cât de eficientă este reacția Poloniei împotriva dronelor, să testeze cât de bun este sistemul lor de apărare aeriană. Din punct de vedere strategic, să vadă reacția NATO - va exista un răspuns armat la aceasta? ”

Potrivit Der Spiegel, care citează surse din NATO, unele dintre dronele care au violat spațiul aerian polonez puteau viza centrul logistic folosit pentru transportul de arme occidentale spre Ucraina.

Reporter: Care este reacția dumneavoastră față de incursiunea dronelor rusești în Polonia?
Donald Trump: ”Ar fi putut fi o greșeală. Ar fi putut fi o greșeală. Dar, oricum, nu sunt mulțumit de nimic legat de întreaga situație, însă sper că se va încheia curând.”

Premierul Poloniei i-a replicat: "Am dori, de asemenea, ca atacul cu dronă asupra Poloniei să fi fost o greșeală. Dar nu a fost. Și știm asta," a transmis Donald Tusk pe X.

Polonia mobilizează 40.000 de soldați la graniță după incursiunea dronelor rusești. NATO, în alertă maximă

Dată publicare: 13-09-2025 07:52

1 ora de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ora de iarnă 2025: Când se schimbă ora și când dăm ceasurile cu o oră înapoi
2 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
3 copii, evacuare, supravietuire
Shutterstock
Stiri Diverse
Ghid de supraviețuire în caz de război. Sfaturile primite de oamenii din Polonia
