Veste proastă pentru căpitanul petrolierului din „flota fantomă” a Rusiei, reținut în largul coastelor Franței. Ce riscă

Căpitanul petrolierului Boracay, suspectat că face parte din „flota umbră” a Rusiei, va fi pus sub acuzare în Franța pentru faptul că nu a putut justifica naționalitatea navei. Nava a fost imobilizată în largul coastei atlanticului francez.

Căpitanul petrolierului care se presupune că face parte din „flota fantomă” a Rusiei va fi judecat în Franța la începutul anului viitor pentru că nu a putut justifica naționalitatea navei, a declarat un procuror francez.

Aceasta după ce căpitanul și secundul navei Boracay, un petrolier imobilizat în prezent în largul coastei atlantice a țării, au fost reținuți de autoritățile franceze, la scurt timp după ce a fost deschisă o anchetă asupra navei și a echipajului acesteia, potrivit Euronews.

După ce au fost reținuți marți de poliție, cei doi, ambii de naționalitate chineză, au fost eliberați, secundul nefiind acuzat de nicio infracțiune.

Procurorul Stéphane Kellenberger a declarat că căpitanul a fost citat să se prezinte la proces în orașul portuar Brest, din vestul țării, pe 23 februarie.

El riscă până la un an de închisoare și o amendă de 150.000 de euro (176.000 de dolari) pentru presupusa infracțiune de „nejustificare a naționalității navei”.

Procurorii, care l-au anchetat și pe el și pe colegul său pentru „refuzul de a coopera” al echipajului, au declarat că nu poate fi considerat direct responsabil pentru această infracțiune.

Boracay a părăsit terminalul petrolier rus din Primorsk, lângă Sankt Petersburg, pe 20 septembrie și a navigat în largul coastelor Danemarcei, în drum spre India.

Experții navali europeni au menționat că nava ar putea fi implicată în incursiuni cu drone în spațiul aerian danez.

Tankerul, al cărui nume s-a schimbat de mai multe ori, naviga sub pavilionul Beninului și figurează pe lista navelor vizate de sancțiunile UE împotriva Rusiei.

Marina franceză a abordat nava în weekend, după ce au apărut suspiciuni cu privire la naționalitatea acesteia, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei franceze, colonelul Guillaume Vernet.

Nava a primit ordin să rămână pe loc într-o zonă sigură, a spus el.

Conform site-ului de monitorizare Marine Traffic, nava se află în largul coastei portului francez Saint-Nazaire din vestul țării încă de duminică.

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că petrolierul aparține așa-numitei flote fantomă a Rusiei, formată din petroliere vechi, cu proprietari necunoscuți și practici de siguranță incerte, care evită sancțiunile occidentale impuse în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei.

Joi, el a lăudat eforturile marinei franceze de a „identifica prezența flotei fantomă”.

„Distrugi modelul de afaceri prin reținerea acestor nave chiar și pentru câteva zile sau săptămâni și forțându-le să se organizeze diferit”, a afirmat el.

Vorbind la summitul european al liderilor din domeniul apărării de la Copenhaga, Macron a sugerat că „30-40 %” din efortul de război al Rusiei este „finanțat din veniturile flotei fantomă”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













