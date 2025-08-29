Rusia amenință că va „mărșălui spre Paris”, pe fondul temerilor de declanșare a unui al Treilea Război Mondial

Stiri externe
29-08-2025 | 17:19
vladimir putin armata rusia
AFP

Locotenenții lui Vladimir Putin au lansat un atac înfiorător asupra Franței, spunând că Rusia este pregătită să „mărșăluiască spre Paris”, scrie Mirror.co.uk.

autor
Vlad Dobrea

Tensiunile dintre cele două țări au crescut, iar cea mai recentă reacție a venit din partea principalului propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov, după ce președintele francez Emmanuel Macron l-a atacat pe liderul rus într-un interviu acordat televiziunii franceze LCI, numindu-l „un prădător și un ogar la ușa noastră”.

Declarațiile au fost imediat preluate în Rusia, în special de Soloviov, care și-a asumat pe deplin rolul de „câine de atac” al regimului Putin, atacându-l frecvent pe Donald Trump, NATO și liderii occidentali în general, scrie sursa citată.

Aflat în emisiunea sa TV, acesta l-a vizat direct pe Macron și nu s-a abținut de la un nou atac. Referindu-se la vechile nemulțumiri ale Rusiei privind extinderea NATO, Soloviov a spus:

„Încă din decembrie 2021 am declarat că apropierea NATO de granițele noastre este inacceptabilă.
Îmi amintesc videoclipul în care Vladimir Vladimirovici Putin, după un meci de hochei, vorbea cu jurnalistul Pavel Zarubin și spunea: «Priviți, înțelegem ce fac. Construiesc infrastructură NATO la granițele noastre». Ce-ar fi dacă s-ar lansa rachete din Harkov?, întreba jurnalistul.

Citește și
Vlad Plahotniuc
Apropiații lui Plahotniuc îi cer lui Trump să salveze Moldova. Oligarhul condamnat este pe ”lista neagră” a SUA

„Și acum spun: «Vom fi la granițele voastre, vom trimite trupe NATO acolo». De aceea vom fi pe Champs-Élysées. Iar Macron va lustrui cizmele unui ofițer rus.”

Liderii NATO discută în prezent garanții de securitate pentru o Ucraină postbelică, în urma summitului de la Alaska dintre Trump și Putin.

Franța, alături de Marea Britanie și Estonia, și-a exprimat disponibilitatea de a trimite trupe pentru menținerea păcii în Ucraina – o propunere respinsă categoric de Rusia săptămâna trecută.

Ultima dată când soldații ruși au intrat în Paris a fost după războaiele napoleoniene, în secolul al XIX-lea. Forțele ruse, împreună cu alți aliați din Coaliție, au ajuns și au intrat în capitala franceză pe 31 martie 1814.

Sursa: mirror.co.uk

Etichete: Rusia, emmanuel macron, vladimir putin, paris,

Dată publicare: 29-08-2025 17:00

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Apropiații lui Plahotniuc îi cer lui Trump să salveze Moldova. Oligarhul condamnat este pe ”lista neagră” a SUA
Stiri externe
Apropiații lui Plahotniuc îi cer lui Trump să salveze Moldova. Oligarhul condamnat este pe ”lista neagră” a SUA

Liderul unui partid controlat de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc i-a cerut lui Donald Trump să intervină în alegerile din Moldova. Interesant este că pro-rusul Plahotniuc se află pe lista de sancțiuni a SUA.

”Camioanele-monstru” americane - pe șoselele din UE: cât de probabilă este o asemenea schimbare radicală
Stiri externe
”Camioanele-monstru” americane - pe șoselele din UE: cât de probabilă este o asemenea schimbare radicală

Decizia Comisiei Europene de a recunoaște standardele auto din SUA – strecurată în detaliile fine ale acordului comercial UE-SUA – a stârnit agitație în industrie.

Turcia dezvăluie ce teritorii vrea, de fapt, Rusia pentru a opri războiul din Ucraina. Erdogan l-a sunat pe Zelenski
Stiri externe
Turcia dezvăluie ce teritorii vrea, de fapt, Rusia pentru a opri războiul din Ucraina. Erdogan l-a sunat pe Zelenski

Rusia continuă să ceară Ucrainei cedarea Donbasului, regiune pe care nu o controlează în totalitate în estul Ucrainei, dar este dispusă să îngheţe conflictul din sud de-a lungul liniilor de front actuale, a afirmat şeful diplomaţiei turce, Hakan Fidan.

Recomandări
Bolojan, înainte de ședința pentru adoptarea Pachetului 2: Sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această țară
Stiri Politice
Bolojan, înainte de ședința pentru adoptarea Pachetului 2: Sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această țară

Guvernul adoptă astăzi, într-o ședință care începe la ora 18:00, Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara.

Cristian Diaconescu: Nu va fi război în România. Alerta partenerilor externi pentru a nu fi război este de nivel foarte înalt
Stiri Politice
Cristian Diaconescu: Nu va fi război în România. Alerta partenerilor externi pentru a nu fi război este de nivel foarte înalt

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că în România nu va fi război, susţinând că ”alerta” la nivelul partenerilor externi ai României pentru a evita un război în spaţiul euro-atlantic este una de foarte înalt nivel.

FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet
Stiri Sport
FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 August 2025

48:10

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59