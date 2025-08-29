Rusia amenință că va „mărșălui spre Paris”, pe fondul temerilor de declanșare a unui al Treilea Război Mondial

Locotenenții lui Vladimir Putin au lansat un atac înfiorător asupra Franței, spunând că Rusia este pregătită să „mărșăluiască spre Paris”, scrie Mirror.co.uk.

Tensiunile dintre cele două țări au crescut, iar cea mai recentă reacție a venit din partea principalului propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov, după ce președintele francez Emmanuel Macron l-a atacat pe liderul rus într-un interviu acordat televiziunii franceze LCI, numindu-l „un prădător și un ogar la ușa noastră”.

Declarațiile au fost imediat preluate în Rusia, în special de Soloviov, care și-a asumat pe deplin rolul de „câine de atac” al regimului Putin, atacându-l frecvent pe Donald Trump, NATO și liderii occidentali în general, scrie sursa citată.

Aflat în emisiunea sa TV, acesta l-a vizat direct pe Macron și nu s-a abținut de la un nou atac. Referindu-se la vechile nemulțumiri ale Rusiei privind extinderea NATO, Soloviov a spus:

„Încă din decembrie 2021 am declarat că apropierea NATO de granițele noastre este inacceptabilă.

Îmi amintesc videoclipul în care Vladimir Vladimirovici Putin, după un meci de hochei, vorbea cu jurnalistul Pavel Zarubin și spunea: «Priviți, înțelegem ce fac. Construiesc infrastructură NATO la granițele noastre». Ce-ar fi dacă s-ar lansa rachete din Harkov?, întreba jurnalistul.

„Și acum spun: «Vom fi la granițele voastre, vom trimite trupe NATO acolo». De aceea vom fi pe Champs-Élysées. Iar Macron va lustrui cizmele unui ofițer rus.”

Liderii NATO discută în prezent garanții de securitate pentru o Ucraină postbelică, în urma summitului de la Alaska dintre Trump și Putin.

Franța, alături de Marea Britanie și Estonia, și-a exprimat disponibilitatea de a trimite trupe pentru menținerea păcii în Ucraina – o propunere respinsă categoric de Rusia săptămâna trecută.

Ultima dată când soldații ruși au intrat în Paris a fost după războaiele napoleoniene, în secolul al XIX-lea. Forțele ruse, împreună cu alți aliați din Coaliție, au ajuns și au intrat în capitala franceză pe 31 martie 1814.

