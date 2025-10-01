Șefa guvernului danez: „Danemarca vrea un răspuns foarte puternic în fața războiului hibrid al Rusiei”

01-10-2025 | 14:47
Mette Frederiksen
AFP

Premierul danez Mette Frederiksen a cerut un „răspuns foarte puternic” al Europei la „războiul hibrid” purtat de Rusia, la summitul UE de la Copenhaga.

Ioana Andreescu

„Există o singură țară care este gata să ne amenințe, și aceea este Rusia, așa că avem nevoie de un răspuns foarte ferm”, a insistat Mette Frederiksen, a cărei țară a fost survolată de mai multe ori de drone neidentificate în ultimele zile.

„Sper că toată lumea recunoaște acum că există un război hibrid. Într-o zi e în Polonia, în alta este în Danemarca, iar săptămâna viitoare vom vedea probabil sabotaje sau drone zburând în altă parte”, a declarat premierul în fața presei.

„Când mă uit la Europa de astăzi, cred că traversăm cea mai dificilă și periculoasă situație de după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial', a afirmat ea, îndemnându-i pe europenii să se reînarmeze și să inoveze în materie de apărare.

Liderii celor 27 de țări membre ale UE se reunesc miercuri la Copenhaga pentru un summit informal consacrat în principal provocărilor în domeniul apărării.

Recentele intruziuni de drone în Danemarca au dus la închiderea mai multor aeroporturi, între care cel din Copenhaga, cel mai mare din nordul Europei.

Originea acestora rămâne necunoscută până în prezent, dar autoritățile daneze le-au atribuit Rusiei, deja acuzată de intruziunea a peste 20 de drone în spațiul aerian al Poloniei la începutul lunii septembrie și a trei bombardiere MiG-31 în spațiul aerian al Estoniei câteva zile mai târziu.

Situație fără precedent. Mii de jandarmi trebuie să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat

Sursa: Agerpres

