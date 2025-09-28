Danemarca va interzice săptămâna viitoare toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea summitului european

Danemarca va interzice zborurile de drone civile pe întreg teritoriul său, săptămâna viitoare, pentru a asigura securitatea summitului liderilor UE de la Copenhaga.

„Danemarca îi va găzdui pe liderii europeni săptămâna viitoare şi noi vom acorda o atenţie particulară securităţii. În consecinţă, de luni până vineri, vom închide spaţiul aerian danez pentru toate zborurile de drone civile", a declarat ministrul danez al transporturilor, Thomas Danielsen, într-un comunicat.

„În acest fel, eliminăm riscul ca drone inamice să poată fi confundate cu dronele legale şi viceversa", a adăugat el.

Orice încălcare a acestei interdicţii este pasibilă de o amendă sau de o pedeapsă cu închisoarea ce ar putea ajunge la doi ani, a precizat Ministerul Transporturilor danez.

Potrivit lui Danielsen, obiectivul acestei interdicţii este de a simplifica munca poliţiei şi a altor autorităţi. "Poliţia este în stare de alertă întărită şi autorităţile noastre trebuie să utilizeze forţele lor dacă este necesar pentru a-i proteja pe danezi şi pe invitaţii noştri", a adăugat ministrul.

Această interdicţie îi va permite poliţiei să nu mai trebuiască să-şi consacre eforturile dronelor civile" care nu pun nicio problemă pentru securitate şi poliţie, a mai spus Danielesen.

Poliţia daneză a declarat sâmbătă a primit peste 500 de semnalări de zboruri de drone din partea publicului danez, dintre care majoritatea au fost respinse ca neprezentând interes.

Noi drone au fost observate însă deasupra unor obiective militare din Danemarca în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru a doua zi consecutivă.

În Danemarca, drone au mai fost reperate în noaptea de miercuri spre joi

În Danemarca, drone au mai fost reperate în noaptea de miercuri spre joi deasupra aeroporturilor din Aalborg (nord), Esbjerg (vest), Sondeborg (sud) şi a bazei militare Skrydstrup (sud). Luni seara deja, drone de origine necunoscută au survolat aeroportul din Copenhaga, dar şi cel din Oslo, în Norvegia vecină, blocând traficul aerian vreme de mai multe ore.

Aceste survolări sunt "opera unui actor profesionist" şi constituie "o ameninţare sistematică", a denunţat imediat după ministrul apărării danez Troles Lund Poulsen.

Danemarca, care deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene până la sfârşitul anului, găzduieşte, miercuri şi joi săptămâna viitoare, o reuniune informală a şefilor de stat şi de guvern europeni şi un summit al Comunităţii Politice Europene (CPE).

