Drone survolează din nou, a doua zi la rând, baze militare în Danemarca, după ce NATO anunţă o consolidare a vigilenţei

28-09-2025 | 14:38
drone ucraina
Alte drone au fost observate deasupra unor instalaţii militare în Danemarca, în noaptea de sâmbătă spre duminică - a doua zi consecutiv -, anunţă duminică armata daneză, relatează AFP.

Vlad Dobrea

”Forţele armate confirmă că drone au fost observate în mai multe instalaţii de-ale lor în timpul nopţii (de sâmbătă spre duminică). Mai multe mijloace au fost desfăşurate”, anunţăîntr-un comunicat armata.

Ea nu furnizează niciun alt detaliu despre incidente şi nici despre răspunsul armatei.

Presa daneză scrie că niciun aeroport nu a fost închis în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică.

Prezenţa misterioasă a unor drone în Danemarca şi în Norvegia - începând de marţi, la 23 septembrie - a antrenat închiderea mai multor aeroporturi.

Copenhaga a sugerat o posibilă implicare rusă.

Sâmbătă, armata daneză a declarat că drone neidentificate au fost observate deasupra ”mai multor instalaţii militare” în noaptea de vineri spre sâmbătă, însă a refuzat să divulge alte detalii.

NATO ÎŞI CONSOLIDEAZĂ VIGILENŢA

Poliţia a confirmat că ”una sau două drone” au fost observate vineri seara în apropierea şi deasupra bazei militare Karup, cea mai mare din ţară, în care se află toate elicopterele forţelor armate, supravegherea spaţiului aerian, şcoala de piloţi şi funcţii de susţinere.

NATO şi-a consolidat vigilenţa la Marea Baltică în urma acestor intruziuni, a anunţat un purtător de cuvânt al Alianţei Nord-Atlantice.

Aceste măsuri consolidate includ desfăşurarea unor platforme de infornaţii clasificate multiple, de supraveghere şi de recunoasştere şi a cel puţin unei fregate de apărare aeriană în regiune, la vest de Rusia, a anunţat într-o conferinţă de presă, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un purtător de cuvînt al NATO, Martin O'Donnell.

Copenhaga găzduieşte - miercuri şi joi - un summit la Uniunii Europene (UE) la care iau parte şefii de stat şi de guverne ai Celor 27.

