Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

Stiri externe
Gettyimages 2259473328
Getty

Ucraina și Rusia au încheiat joi, la Abu Dhabi, a doua rundă de negocieri mediate de SUA, care a inclus un schimb important de prizonieri și un acord pentru reluarea discuțiilor în perioada următoare, relatează Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că delegaţiile din SUA, Ucraina şi Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri de război, care a avut loc joi. A fost primul schimb de acest fel în cinci luni.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că unii dintre prizonierii de război eliberaţi au fost deţinuţi timp de aproape patru ani. El a spus că următoarea rundă de negocieri va avea loc în curând, probabil în Statele Unite.

Witkoff a scris pe platforma de socializare X: „Discuţiile au fost constructive şi s-au concentrat pe modul de creare a condiţiilor pentru o pace durabilă”.

El a spus că negocierile „demonstrează că angajamentul diplomatic susţinut dă rezultate tangibile şi promovează eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”.

Citește și
Percheziții legate de dosarele Epstein. „Cutii” de dovezi au fost ridicate de la Lordul Peter Mandelson
Percheziții legate de dosarele Epstein. „Cutii” de dovezi au fost ridicate de la Lordul Peter Mandelson

Ucraina susține orice format diplomatic eficient

Zelenski, vorbind în discursul său video nocturn, a spus că Ucraina favorizează orice format diplomatic „care poate aduce în mod realist pacea mai aproape şi o poate face fiabilă, durabilă şi de aşa natură încât să priveze Rusia de dorinţa de a continua lupta”.

Vorbind mai devreme alături de prim-ministrul polonez Donald Tusk, Zelenski a spus că discuţiile au acoperit principalele diferenţe dintre cele două părţi.

Zelenski a declarat că doreşte ca negocierile să conducă la sfârşitul războiului, care durează de patru ani, dar a repetat insistenţa sa că Ucraina trebuie să primească garanţii solide de securitate, inclusiv din partea Washingtonului, pentru a se asigura că Rusia nu va ataca din nou.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a participat la negocierile anterioare cu oficialii ruşi şi cu Witkoff, a declarat că impunerea de sancţiuni suplimentare asupra Rusiei va depinde de modul în care vor decurge negocierile. Bessent şi-a menţinut convingerea că invazia Rusiei din 2022 asupra Ucrainei a fost ilegală şi a declarat că îl consideră în continuare pe preşedintele rus Vladimir Putin un criminal de război.

Trimisul Rusiei, Kirill Dmitriev, a declarat că s-au înregistrat progrese şi evoluţii pozitive. El a mai spus că se lucrează la restabilirea relaţiilor Rusiei cu Statele Unite, inclusiv în cadrul unui grup de lucru SUA–Rusia pe probleme economice.

Detalii despre schimbul de prizonieri

Rusia şi Ucraina au schimbat câte 157 de prizonieri de război, a declarat Ministerul Apărării rus. Trei civili din regiunea Kursk au fost, de asemenea, returnaţi în Rusia.

Un videoclip difuzat de preşedinţia Ucrainei a arătat zeci de prizonieri de război ucraineni – mulţi înfăşuraţi în steagul naţional – coborând din autobuze în zăpadă, unii îmbrăţişându-se, iar alţii plângând în timp ce vorbeau cu rudele la telefoanele mobile.

Schimburile de prizonieri de război au fost singurele măsuri concrete în direcţia păcii care au rezultat din rundele anterioare de negocieri dintre Ucraina şi Rusia, desfăşurate anul trecut în Turcia.

Pierderi uriașe după aproape patru ani de război

Sute de mii de soldaţi de ambele părţi au fost ucişi, răniţi sau au dispărut în aproape patru ani de război.

Zelenski a declarat săptămâna aceasta că aproximativ 55.000 de soldaţi ucraineni au fost ucişi pe câmpul de luptă, dar nu a oferit detalii despre numărul soldaţilor ucraineni răniţi sau dispăruţi.

Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale, un grup de reflecţie cu sediul la Washington, a declarat că Rusia a suferit aproape 1,2 milioane de victime. Moscova a respins raportul ca fiind nefiabil.

În ciuda presiunilor exercitate de administraţia Trump asupra Kievului şi Moscovei pentru a găsi un compromis, luptele continuă să facă ravagii de-a lungul liniei frontului, care se întinde pe aproximativ 1.200 km.

Trupele ruse au lansat atacuri aeriene majore asupra Ucrainei în noaptea de marţi, înaintea negocierilor, urmate de atacuri mai mici cu drone miercuri şi joi.

În discursul său, Zelenski a remarcat rezultatele „bune” obţinute de Serviciul de Securitate al Ucrainei, evidenţiind un atac cu rachete Flamingo de lungă distanţă, fabricate în Ucraina, asupra poligonului de testare al rachetelor hipersonice ruseşti Oreshnik, situat în apropierea Mării Caspice.

După discuţiile cu Tusk, Zelenski şi-a repetat cererile pentru rachete de apărare aeriană şi a spus că Kievul este gata să îşi schimbe dronele, în domeniul cărora a devenit lider mondial, cu rachete de la aliaţi sau cu avioane de vânătoare MiG-29 din era sovietică ale Poloniei.

Statul Major ucrainean a declarat, într-un comunicat, că forţele sale au lansat atacuri de succes asupra unei baze ruseşti de lansare a rachetelor balistice cu rază medie de acţiune, luna trecută.

Donețk, miza principală a negocierilor

Soarta regiunii estice Doneţk, unde au loc cele mai intense lupte, rămâne una dintre cele mai complicate probleme din cadrul negocierilor.

Moscova doreşte ca Kievul să îşi retragă trupele din întreaga regiune, inclusiv dintr-o linie de oraşe puternic fortificate, considerate una dintre cele mai solide apărări ale Ucrainei.

Ucraina a declarat că conflictul ar trebui îngheţat de-a lungul liniilor actuale de front şi respinge orice retragere unilaterală a forţelor sale. Kievul spune că doreşte controlul asupra centralei nucleare de la Zaporijia, cea mai mare din Europa, care se află pe teritoriul controlat de Rusia.

Şeful corporaţiei nucleare de stat Rosatom a declarat joi că Moscova este pregătită pentru cooperare internaţională în ceea ce priveşte centrala de la Zaporijia, inclusiv cu Statele Unite, dar instalaţia trebuie să rămână rusă.

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul naţional al Ucrainei, inclusiv Crimeea şi părţi din regiunea Donbas din est, capturate înainte de invazia din 2022. Analiştii spun că Rusia a câştigat aproximativ 1,5% din teritoriul ucrainean de la începutul anului 2024.

Ploile abundente au creat probleme pe DN 10 Buzău–Brașov, unde aluviunile au îngreunat traficul

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, prizonieri,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă
Fabulos! Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă
Citește și...
„Trebuie să scapi sau mori”: mărturii ale africanilor forţaţi să lupte pentru Rusia în războiul din Ucraina
Stiri externe
„Trebuie să scapi sau mori”: mărturii ale africanilor forţaţi să lupte pentru Rusia în războiul din Ucraina

Războiul din Ucraina e o tragedie pentru populația civilă, dar și pentru mii de străini atrași în conflict, cu promisiuni care nu sunt respectate.

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO
Stiri externe
Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

Ucraina și Rusia au încheiat joi, la Abu Dhabi, a doua rundă de negocieri mediate de SUA, care a inclus un schimb important de prizonieri și un acord pentru reluarea discuțiilor în perioada următoare, relatează Reuters.

Steve Witkoff: SUA, Ucraina și Rusia au convenit schimbul a 314 prizonieri la Abu Dhabi. Discuțiile de pace continuă
Stiri externe
Steve Witkoff: SUA, Ucraina și Rusia au convenit schimbul a 314 prizonieri la Abu Dhabi. Discuțiile de pace continuă

Delegațiile SUA, Ucrainei și Rusiei au convenit joi la Abu Dhabi asupra unui schimb de prizonieri, însă Steve Witkoff a precizat că mai rămâne mult de lucru pentru a încheia războiul.

Recomandări
Justiția, curată pe hârtie. Inspecția Judiciară neagă faptul că schimbările de completuri ar fi fost aranjate
Stiri Justitie
Justiția, curată pe hârtie. Inspecția Judiciară neagă faptul că schimbările de completuri ar fi fost aranjate

Inspecția Judiciară susține, într-un raport, că a verificat acuzațiile din reportajul Recorder „Justiție Capturată” și nimic nu se confirmă.

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
Stiri Economice
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

Statele Unite vor să colaboreze cu România în domeniul materiilor prime critice pentru energie, tehnologie și apărare.

DNA la Primăria Sectorului 5. Anchetatorii bănuiesc că ar fi fost oferiți drept mită între 2.000 și 30.000 de euro
Stiri Justitie
DNA la Primăria Sectorului 5. Anchetatorii bănuiesc că ar fi fost oferiți drept mită între 2.000 și 30.000 de euro

Procurorii DNA au descins și la Primăria Sectorului 5, pentru suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Februarie 2026

46:07

Alt Text!
La Măruță
06 Februarie 2026

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Februarie 2026

01:45:55

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
“Balerinii nu mănâncă niciodată” și alte mituri false despre balet. Interviu cu două foste balerine de top

39:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

„Îmi pare rău că se termină!” Sorana Cîrstea vrea primul titlu WTA în România, chiar în anul retragerii. Ce a spus înainte de finala Transylvania Open

Sport

Leeds – Nottingham 3-1 | Victorie fără emoții pentru nou-promovata din Premier League