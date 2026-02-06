Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

Zelenski, vorbind în discursul său video nocturn, a spus că Ucraina favorizează orice format diplomatic „care poate aduce în mod realist pacea mai aproape şi o poate face fiabilă, durabilă şi de aşa natură încât să priveze Rusia de dorinţa de a continua lupta”.

El a spus că negocierile „demonstrează că angajamentul diplomatic susţinut dă rezultate tangibile şi promovează eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”.

Witkoff a scris pe platforma de socializare X: „Discuţiile au fost constructive şi s-au concentrat pe modul de creare a condiţiilor pentru o pace durabilă”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că unii dintre prizonierii de război eliberaţi au fost deţinuţi timp de aproape patru ani. El a spus că următoarea rundă de negocieri va avea loc în curând, probabil în Statele Unite.

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că delegaţiile din SUA, Ucraina şi Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri de război, care a avut loc joi. A fost primul schimb de acest fel în cinci luni.

Vorbind mai devreme alături de prim-ministrul polonez Donald Tusk, Zelenski a spus că discuţiile au acoperit principalele diferenţe dintre cele două părţi.

Zelenski a declarat că doreşte ca negocierile să conducă la sfârşitul războiului, care durează de patru ani, dar a repetat insistenţa sa că Ucraina trebuie să primească garanţii solide de securitate, inclusiv din partea Washingtonului, pentru a se asigura că Rusia nu va ataca din nou.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a participat la negocierile anterioare cu oficialii ruşi şi cu Witkoff, a declarat că impunerea de sancţiuni suplimentare asupra Rusiei va depinde de modul în care vor decurge negocierile. Bessent şi-a menţinut convingerea că invazia Rusiei din 2022 asupra Ucrainei a fost ilegală şi a declarat că îl consideră în continuare pe preşedintele rus Vladimir Putin un criminal de război.

Trimisul Rusiei, Kirill Dmitriev, a declarat că s-au înregistrat progrese şi evoluţii pozitive. El a mai spus că se lucrează la restabilirea relaţiilor Rusiei cu Statele Unite, inclusiv în cadrul unui grup de lucru SUA–Rusia pe probleme economice.

Detalii despre schimbul de prizonieri

Rusia şi Ucraina au schimbat câte 157 de prizonieri de război, a declarat Ministerul Apărării rus. Trei civili din regiunea Kursk au fost, de asemenea, returnaţi în Rusia.

Un videoclip difuzat de preşedinţia Ucrainei a arătat zeci de prizonieri de război ucraineni – mulţi înfăşuraţi în steagul naţional – coborând din autobuze în zăpadă, unii îmbrăţişându-se, iar alţii plângând în timp ce vorbeau cu rudele la telefoanele mobile.

Schimburile de prizonieri de război au fost singurele măsuri concrete în direcţia păcii care au rezultat din rundele anterioare de negocieri dintre Ucraina şi Rusia, desfăşurate anul trecut în Turcia.

Pierderi uriașe după aproape patru ani de război

Sute de mii de soldaţi de ambele părţi au fost ucişi, răniţi sau au dispărut în aproape patru ani de război.

Zelenski a declarat săptămâna aceasta că aproximativ 55.000 de soldaţi ucraineni au fost ucişi pe câmpul de luptă, dar nu a oferit detalii despre numărul soldaţilor ucraineni răniţi sau dispăruţi.

Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale, un grup de reflecţie cu sediul la Washington, a declarat că Rusia a suferit aproape 1,2 milioane de victime. Moscova a respins raportul ca fiind nefiabil.

În ciuda presiunilor exercitate de administraţia Trump asupra Kievului şi Moscovei pentru a găsi un compromis, luptele continuă să facă ravagii de-a lungul liniei frontului, care se întinde pe aproximativ 1.200 km.

Trupele ruse au lansat atacuri aeriene majore asupra Ucrainei în noaptea de marţi, înaintea negocierilor, urmate de atacuri mai mici cu drone miercuri şi joi.

În discursul său, Zelenski a remarcat rezultatele „bune” obţinute de Serviciul de Securitate al Ucrainei, evidenţiind un atac cu rachete Flamingo de lungă distanţă, fabricate în Ucraina, asupra poligonului de testare al rachetelor hipersonice ruseşti Oreshnik, situat în apropierea Mării Caspice.

După discuţiile cu Tusk, Zelenski şi-a repetat cererile pentru rachete de apărare aeriană şi a spus că Kievul este gata să îşi schimbe dronele, în domeniul cărora a devenit lider mondial, cu rachete de la aliaţi sau cu avioane de vânătoare MiG-29 din era sovietică ale Poloniei.

Statul Major ucrainean a declarat, într-un comunicat, că forţele sale au lansat atacuri de succes asupra unei baze ruseşti de lansare a rachetelor balistice cu rază medie de acţiune, luna trecută.

Donețk, miza principală a negocierilor

Soarta regiunii estice Doneţk, unde au loc cele mai intense lupte, rămâne una dintre cele mai complicate probleme din cadrul negocierilor.

Moscova doreşte ca Kievul să îşi retragă trupele din întreaga regiune, inclusiv dintr-o linie de oraşe puternic fortificate, considerate una dintre cele mai solide apărări ale Ucrainei.

Ucraina a declarat că conflictul ar trebui îngheţat de-a lungul liniilor actuale de front şi respinge orice retragere unilaterală a forţelor sale. Kievul spune că doreşte controlul asupra centralei nucleare de la Zaporijia, cea mai mare din Europa, care se află pe teritoriul controlat de Rusia.

Şeful corporaţiei nucleare de stat Rosatom a declarat joi că Moscova este pregătită pentru cooperare internaţională în ceea ce priveşte centrala de la Zaporijia, inclusiv cu Statele Unite, dar instalaţia trebuie să rămână rusă.

Rusia ocupă aproximativ 20% din teritoriul naţional al Ucrainei, inclusiv Crimeea şi părţi din regiunea Donbas din est, capturate înainte de invazia din 2022. Analiştii spun că Rusia a câştigat aproximativ 1,5% din teritoriul ucrainean de la începutul anului 2024.