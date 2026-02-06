Apa scursă de pe versanți a ajuns pe șosea, iar în urmă au rămas aluviunile. Șoferii au circulat cu dificultate, însă drumarii au intervenit rapid și au curățat carosabilul cu utilaje. Iar în zona localității Siriu, mai mulți bolovani au căzut pe asfalt. Deși au fost îndepărtați, autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să circule cu atenție. Județul Buzău se află sub cod galben de precipitații și vineri dimineață, până la ora 10.