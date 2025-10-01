Bursa de Valori București, avans semnificativ: tranzacții de peste 20 miliarde lei în primele șase luni ale anului

Valoarea totală tranzacţionată pe piaţa reglementată şi pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) a atins nivelul de 20,31 miliarde de lei, la sfârşitul lunii iunie 2025, în creştere cu aproape 30% faţă de perioada corespunzătoare din 2024.

Potrivit unui comunicat de presă al ASF, piaţa locală de capital a înregistrat evoluţii pozitive în primul semestru din 2025, capitalizarea bursieră de pe piaţa reglementată atingând nivelul de 396,15 miliarde de lei la finalul lunii iunie, în creştere cu aproximativ 13% faţă de nivelul consemnat la sfârşitul anului 2024.

Majoritatea indicilor Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au înregistrat evoluţii pozitive la finalul lunii iunie 2025 comparativ cu sfârşitul anului precedent. Indicele de referinţă BET, care reflectă dinamica celor mai tranzacţionate companii de pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), a consemnat o creştere de aproximativ 12% faţă de 31 decembrie 2024.

Totodată, numărul total de tranzacţii derulate pe parcursul primului semestru al anului 2025 a scăzut cu 14% comparativ cu intervalul similar din anul precedent. Din valoarea totală a tranzacţiilor, aproximativ 98,9% au fost realizate pe piaţa reglementată a BVB, restul desfăşurându-se pe SMT.

Valoarea tranzacţiilor cu titluri de stat, la 30 iunie 2025, a crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, înregistrând un nivel de aproximativ 6,22 miliarde de lei. Acţiunile rămân clasa dominantă de active financiare, cu o pondere de aproape 36% din totalul valorii tranzacţionate la BVB până la finalul primului semestru din 2025.

La sfârşitul lunii iunie 2025, cei mai activi intermediari pe BVB (piaţa reglementată şi SMT) au fost societăţile de servicii de investiţii financiare, valoarea intermediată de acestea fiind de aproximativ 23,4 miliarde de lei. Intermediarii locali (SSIF şi instituţiile de credit) au realizat aproximativ 93% din valoarea totală intermediată. Totodată, intermediarii autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene au deţinut o cotă de piaţă de 6%, activitatea acestora fiind concentrată preponderent în cadrul firmelor de investiţii.

SSIF-urile aveau în custodie, la sfârşitul lunii iunie 2025, o valoare cumulată a activelor de 47,97 miliarde de lei, reprezentând atât disponibilităţi ale clienţilor, cât şi titluri financiare deţinute de aceştia. Numărul cumulat al conturilor de clienţi activi ai SSIF-urilor la finalul primului semestru a fost de 139.700.

Valoarea totală a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) din România la 30 iunie 2025 a fost de aproximativ 47,8 miliarde de lei, în creştere cu aproximativ 8% comparativ cu sfârşitul anului 2024. La finalul semestrului I, pe piaţa românească îşi desfăşurau activitatea 20 de administratori, din care 6 autorizaţi exclusiv ca societăţi de administrare a investiţiilor (SAI), 6 autorizaţi exclusiv ca administratori de fonduri alternative de investiţii (AFIA), iar 8 având dublă autorizaţie.

O analiză orientată pe categorii de organisme de plasament colectiv arată că, la nivelul primelor şase luni din anul 2025, comparativ cu finalul anului 2024, au fost înregistrate creşteri ale activelor totale pentru OPCVM-uri (9,19%), FP (0,44%) şi SI-uri (8,47%) şi diminuări ale activelor totale pentru FIA (-3,27%).

