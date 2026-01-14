Donald Trump asigură: „Uciderile s-au terminat în Iran. Nu sunt planificate execuții”. Intervenția SUA, mai puțin probabilă

14-01-2026
donald trump

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că „uciderile s-au terminat” în Iran și că autoritățile „nu au planificat” execuții, reducând riscul unei intervenții militare americane.

Aura Trif

"Ni se spune că uciderile din Iran se termină. S-au încheiat", a declarat preşedintele american la Casa Albă, adăugând că "nu sunt planificate execuţii" şi asigurând că a primit informaţiile "dintr-o sursă bună".

MAE la recomandă cetățenilor românia să părăsească țara

Protestele s-au extins în 180 de orașe din Iran, însă e dificil de evaluat amploarea reală a violențelor, pentru că informațiile oficiale din interiorul țării sunt limitate. Internetul este oprit de cinci zile.

Ministerul Afacerilor Externe a organizat miercuri o ședință de coordonare pentru monitorizarea situației de securitate din Iran. În prezent, cei circa 400 de români din țară nu solicită repatriere. MAE a emis de asemenea un avertisment prin care le cere cetățenilor români să părăsească imediat Iranul. Ministerul a ridicat astfel nivelul de avertisment la 9/9, nivelul maxim.

Teheranul i-a avertizat pe aliaţii SUA din Orientul Mijlociu că va ataca baze americane de pe teritoriul lor dacă Washingtonul atacă Iranul, a declarat miercuri un oficial iranian de rang înalt pentru Reuters. Miercuri, Statele Unite au retras o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie.

iran proteste
Un medic din Iran a dezvăluit că au fost amenințați că vor fi arestați dacă tratează protestatari răniți

Deocamdată nu este clar ce decizie va lua președintele american, care i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele.

Mişcarea de protest din Iran este cea mai importantă pe care ţara a cunoscut-o în ultimii ani. Deşi declanşată iniţial de o scădere bruscă a monedei naţionale, protestatarii au cerut în curând reforme politice şi au solicitat căderea guvernului. Regimul iranian a mai trecut prin mişcări de protest în masă, dar analiştii spun că tulburările actuale au loc într-un moment în care guvernul este slăbit de criza economică şi în urma războiului din vară cu Israelul.

Sursa: Agerpres

Peste 3.400 de morți și 10.000 de arestări în Iran de la începutul protestelor, estimează ONG-ul Iran Human Rights
Stiri externe
Peste 3.400 de morți și 10.000 de arestări în Iran de la începutul protestelor, estimează ONG-ul Iran Human Rights

Organizația nonguvernamentală Iran Human Rights anunță că cel puțin 3.428 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul protestelor, la 28 decembrie, iar peste 10.000 au fost arestate, potrivit AFP.

 

Un medic din Iran a dezvăluit că au fost amenințați că vor fi arestați dacă tratează protestatari răniți
Stiri externe
Un medic din Iran a dezvăluit că au fost amenințați că vor fi arestați dacă tratează protestatari răniți

Washingtonul a recomandat evacuarea parțială a bazei aeriene din Qatar, cea mai mare din Orientul Mijlociu, pe fondul îngrijorărilor legate de situația explozivă din Iran.

Fox News: SUA va suspenda vizele pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv pentru cei ruși
Stiri externe
Fox News: SUA va suspenda vizele pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv pentru cei ruși

Departamentul de Stat al SUA va suspenda procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, inclusiv Rusia, Iran, Brazilia și Somalia, a relatat Fox News.

Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază
Stiri Politice
Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază

Reforma administrației publice vine cu tăieri de cheltuieli, de posturi și de sporuri, dar lasă intacte salariile de bază ale angajaților la stat.

MAE cere cetățenilor români să părăsească imediat Iranul. Italia, Polonia şi Spania au transmis același mesaj cetățenilor lor
Stiri actuale
MAE cere cetățenilor români să părăsească imediat Iranul. Italia, Polonia şi Spania au transmis același mesaj cetățenilor lor

MAE a emis miercuri seara un avertisment prin care le cere cetățenilor români să părăsească imediat Iranul. Ministerul a ridicat astfel nivelul de avertisment la 9/9, nivelul maxim.

Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii.

