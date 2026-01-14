Donald Trump asigură: „Uciderile s-au terminat în Iran. Nu sunt planificate execuții”. Intervenția SUA, mai puțin probabilă

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că „uciderile s-au terminat” în Iran și că autoritățile „nu au planificat” execuții, reducând riscul unei intervenții militare americane.

"Ni se spune că uciderile din Iran se termină. S-au încheiat", a declarat preşedintele american la Casa Albă, adăugând că "nu sunt planificate execuţii" şi asigurând că a primit informaţiile "dintr-o sursă bună".

MAE la recomandă cetățenilor românia să părăsească țara

Protestele s-au extins în 180 de orașe din Iran, însă e dificil de evaluat amploarea reală a violențelor, pentru că informațiile oficiale din interiorul țării sunt limitate. Internetul este oprit de cinci zile.

Ministerul Afacerilor Externe a organizat miercuri o ședință de coordonare pentru monitorizarea situației de securitate din Iran. În prezent, cei circa 400 de români din țară nu solicită repatriere. MAE a emis de asemenea un avertisment prin care le cere cetățenilor români să părăsească imediat Iranul. Ministerul a ridicat astfel nivelul de avertisment la 9/9, nivelul maxim.

Teheranul i-a avertizat pe aliaţii SUA din Orientul Mijlociu că va ataca baze americane de pe teritoriul lor dacă Washingtonul atacă Iranul, a declarat miercuri un oficial iranian de rang înalt pentru Reuters. Miercuri, Statele Unite au retras o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie.

Deocamdată nu este clar ce decizie va lua președintele american, care i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele.

Mişcarea de protest din Iran este cea mai importantă pe care ţara a cunoscut-o în ultimii ani. Deşi declanşată iniţial de o scădere bruscă a monedei naţionale, protestatarii au cerut în curând reforme politice şi au solicitat căderea guvernului. Regimul iranian a mai trecut prin mişcări de protest în masă, dar analiştii spun că tulburările actuale au loc într-un moment în care guvernul este slăbit de criza economică şi în urma războiului din vară cu Israelul.

