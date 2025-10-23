Scandal diplomatic. Peste 600 de suporteri unguri au fost întorși la granița cu Austria de Ministerul de Interne

Ministerul de Interne al Austriei a refuzat accesul suporterilor Ferencváros Budapesta la meciul din Europa League contra FC Salzburg, iar clubul maghiar a anunțat că va iniția acțiuni legale.

Într-un comunicat, Ferencváros a comparat decizia cu „cei mai grei ani ai opresiunii austriece”.

Un tren special urma să transporte joi aproximativ 600 de fani din Budapesta către Salzburg, însă accesul le-a fost interzis la granița austro-ungară din Hegyeshalom, înainte de Nickelsdorf.

Ferencváros a declarat că a fost „șocat” de decizia autorităților austriece, care au întors trenul fără nicio explicație. Clubul a calificat gestul drept „rușinos”, „inacceptabil” și „extrem de nesportiv”, subliniind că nu a avut niciodată un astfel de comportament față de alți oaspeți și a anunțat că va lua măsurile legale necesare.

Totodată, au fost semnalate incidente cu pirotehnice, care ar putea justifica refuzul accesului suporterilor.

