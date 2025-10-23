Premieră în România. Târg de joburi „verzi”. Zeci de firme au recrutat la Oradea specialiști și elevi

La Oradea, un târg de joburi a venit cu o ofertă unică: locuri de muncă în sectorul industriilor verzi. 44 de angajatori, unii din Ungaria, au pus la bătaie aproape 700 de joburi.

Bursa locurilor de muncă face parte dintr-un proiect româno-maghiar, motiv pentru care câteva dintre firmele ofertante au venit din Ungaria, toate în așteptarea CV-urilor.

Angajatoare: „Avem ofertă, cu fotovoltaice, pe balcon. Angajăm confecționer suport metalic sau angajăm agent de vânzări și customer care.”

Angajator: „Pachetele salariale încep de la 3.500 și pot să urce, în funcție de jobul pentru care se aplică. Există bonusuri precum mașină sau bonusuri de performanță.”

Cei în căutarea unui job nou au avut de unde alege. Însă nu toate au fost pe placul lor.

Femeie: „Ar putea să fie mai multe firme și cu mai multe posturi, îs prea puține și doar mai multe pentru producție, pentru muncitori simpli. Pentru birouri nu prea găsești aicea.”

Bărbat: „E ok, e interesant, e diversificat, dacă pot să zic.”

Reporter: „Vă căutați ceva în domeniul regenerabile?”

Bărbat: „Da, da, da, da, exact, da.”

La târg au fost și mulți elevi.

Femeie: „Eu vreau să m-angajez, în timp ce fac facultatea, pe ceva de contabilitate și mă gândesc, nu știu, păi mi-ar plăcea, acuma, nu cred c-o să iau mai mult de 5.000. Dar ar fi bine, de-nceput, un 4.000 pe-acolo, și, după, să pot să cresc.”

Târgul de locuri de muncă „verzi”, o premieră pentru România

Bursa locurilor de muncă pentru meseriile „verzi” a fost o premieră pentru România.

Bekeși Csaba, director AJOFM Bihor: „Este singurul eveniment organizat de o agenție de ocupare, într-un domeniu care este într-o continuă dezvoltare.”

Varga Mihaly, reprezentantul unei companii din Ungaria: „Căutăm mai ales muncitori calificați, pentru muncă fizică, absolvenți de școli profesionale, dar nu numai. Asigurăm formarea profesională în cadrul companiei.”

Potrivit organizatorilor, locurile de muncă verzi au devenit, din nișă, o necesitate. Companiile au nevoie de specialiști în activități privind gestionarea deșeurilor, a ambalajelor, eficiența energetică sau producțiile sustenabile.

