În procesele intentate la nivelul instanțelor statale, autoritățile cer emiterea unei ordonanțe prin care compania americană să fie obligată să modifice modul în care funcționează ChatGPT atunci când este utilizat de copii, relatează news.ro, care citează Reuters.

De asemenea, statele solicită o ordonanță prin care OpenAI să fie obligată să renunțe la profiturile obținute de pe urma utilizării serviciului de către minori.

Procurorul general al statului Florida a fost primul care a dat în judecată OpenAI pentru acuzații similare, în luna iunie.

Compania este vizată și în alte zece procese, în care ChatGPT este acuzat că ar fi contribuit la atacuri armate în masă sau la alte acte de violență.