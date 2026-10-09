Rafal Goral, în vârstă de 45 de ani, a folosit inteligența artificială pentru a-și pregăti răspunsurile la notificări și chiar apărarea pe care urma să o trimită instanței, scrie The Independent.

Incidentul a avut loc în august 2023, când bărbatul a parcat în Tower Road, în Newquay, pentru o excursie pe litoral. Bărbatul susține că a fost nevoit să aștepte la o coadă lungă la automatul de plată, care nu accepta carduri, astfel că a descărcat aplicația RingGo pentru a achita parcarea.

Din cauza semnalului slab, instalarea aplicației și crearea contului au durat mai mult decât se aștepta. Deși a reușit să plătească, aproximativ două săptămâni mai târziu a primit o amendă de 100 de lire sterline, pe motiv că achitase parcarea la 16 minute după intrarea în parcare.

El a contestat sancțiunea, însă disputa cu firma Smart Parking Limited și cu societățile de recuperare a datoriilor a continuat ani la rând.

Cum l-a ajutat ChatGPT să își susțină cazul

Bărbatul spune că a apelat la ChatGPT de fiecare dată când primea o scrisoare sau o notificare, cerându-i să îl ajute să formuleze răspunsurile și să înțeleagă ce pași trebuie să urmeze.

„De la început până la sfârșit, de fiecare dată când primeam o scrisoare, întrebam ChatGPT ce ar trebui să fac. Îmi spunea ce să răspund, unde să merg și tot restul. Am făcut totul cu ajutorul inteligenței artificiale. Mi-a pregătit chiar și apărarea pe care am trimis-o instanței”, a declarat Rafal Goral.

În timpul disputei, suma solicitată a crescut de la 100 de lire sterline la aproximativ 300 de lire sterline. Bărbatul a încercat să obțină sprijin și de la serviciul Citizens Advice, însă afirmă că inteligența artificială i-a fost mai utilă.

Amenda a fost anulată înainte de proces

După mai multe schimburi de corespondență și o perioadă îndelungată în care cazul a fost suspendat, Rafal a fost informat că disputa urma să ajungă în instanță în octombrie 2026.

Smart Parking Limited ar fi propus reducerea amenzii la 60 de lire sterline, însă bărbatul a refuzat oferta. Pe 25 septembrie, cu doar câteva săptămâni înainte de proces, a primit un e-mail prin care era anunțat că atât cazul, cât și amenda fuseseră anulate.

„De la început până la sfârșit, nu a fost vorba despre bani. Îmi permiteam să plătesc, dar era o chestiune de principiu. Dacă știi că ai dreptate, nu ar trebui să le plătești niciun ban”, a spus acesta.

Rafal a descris disputa drept o luptă inegală cu o companie mare, dar a declarat că nu a fost dispus să renunțe.

„Eram atât de pregătit să merg în instanță. Aș fi mers până la cele mai înalte instanțe. Am câștigat războiul fără să mai fie nevoie de ultima bătălie”, a declarat bărbatul pentru publicația Sell Us Your Story.

Acesta speră că experiența sa îi va încuraja și pe alții să își susțină drepturile și să nu renunțe atunci când consideră că au fost sancționați pe nedrept.