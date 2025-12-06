Şapte persoane au murit și 11 au fost rănite în Turcia după ce un autobuz s-a ciocnit cu un camion

06-12-2025 | 13:52
politie turcia
Shutterstock

Şapte persoane au murit şi 11 au fost rănite sâmbătă, când un autobuz s-a izbit de un camion pe o autostradă din sudul Turciei, potrivit unui comunicat al biroului guvernatorului local, informează AFP.

Ioana Andreescu

Camionul cu semiremorcă era oprit după ce-i explodase un pneu, a relatat agenţia de ştiri Anadolu.

Accidentul a avut loc pe autostrada care leagă Adana de Gaziantep, la aproximativ 90 de kilometri vest de acest din urmă oraş, a adăugat agenţia.

În imagini de la locul accidentului se poate observa că partea din faţă dreapta a autobuzului a fost complet distrusă.

china iran
„Noile Drumuri ale Mătăsii”. Iran și Turcia construiesc legătura feroviară strategică de 1,6 miliarde USD între Europa-Asia

Citând biroul guvernatorului din Osmaniye, agenţia Anadolu a relatat că toţi cei ucişi sau răniţi se aflau la bordul autobuzului şi că toate cadavrele sunt în curs de identificare.

Şoferul camionului a fost reţinut de poliţie, care a închis şi autostrada, a adăugat agenţia de presă turcă.

Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Sursa: Agerpres

