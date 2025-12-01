Turcia condamnă atacurile Ucrainei asupra petrolierelor Rusiei din largul coastei Mării Negre

01-12-2025 | 16:24
Zelenski, Erdogan

Guvernul Turciei a condamnat atacurile cu drone ale Ucrainei asupra a două petroliere rusești din „flota fantomă” din Marea Neagră.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Oncu Keceli, a declarat că atacurile asupra navelor Kairos și Virat au avut loc în zona economică exclusivă a Turciei și „au reprezentat riscuri grave pentru navigație, viață, proprietate și siguranța mediului în regiune”.

Potrivit Associated Press, într-o postare pe rețelele de socializare, Keceli a adăugat că Turcia poartă discuții cu „părțile relevante” pentru a preveni extinderea războiului din Ucraina în Marea Neagră și pentru a proteja interesele economice ale Turciei.

Ucraina a transmis că a folosit drone navale pentru a lovi petrolierele în succesiune rapidă în largul coastei turce a Mării Negre vineri după-amiază târziu. Membrii echipajului de la bordul ambelor nave au fost declarați în siguranță.

Baza de date OpenSanctions, care urmărește persoanele sau organizațiile implicate în evitarea sancțiunilor, descrie navele ca făcând parte dintr-o flotă de nave utilizate pentru a evita sancțiunile impuse Rusiei în urma invaziei Ucrainei din 2022.

Hakan Fidan
Turcia și SUA discută măsuri pentru oprirea războiului din Ucraina. Situația din Gaza și Siria, pe agenda lor

Ucraina a efectuat cu succes atacuri navale împotriva navelor rusești în timpul războiului, utilizând în special drone marine încărcate cu explozibili. Cu toate acestea, misiunile ucrainene s-au limitat în mare parte la apele din nordul Mării Negre.

Descoperire macabră în toaleta unui tren de pe ruta Iași-București. Poliția a deschis o anchetă

Sursa: Associated Press

