Chitaristul și fondatorul trupei britanice Jethro Tull, Mick Abrahams, a murit la vârsta de 82 de ani

26-12-2025 | 14:22
Mick Abrahams
Mick Abrahams, chitarist și membru fondator al trupei britanice Jethro Tull, a încetat din viață la 82 de ani, a anunțat solistul Ian Anderson, care l-a numit „chitarist virtuoz”.

Aura Trif

„Cu imensă tristeţe am aflat ieri de moartea lui Mick Abrahams, membru fondator al trupei Jethro Tull”, a scris artistul în mesajul său.

Chitaristul suferea „de probleme de sănătate care s-au agravat treptat în ultimii 15 ani, împiedicându-l în cele din urmă să mai cânte pe scenă sau să aibă o viaţă socială, chiar şi parţială”

Ce au declarat colegii lui de trupă

Celălalt membru fondator al trupei britanice de rock aminteşte că „Mick (Abrahams) a jucat un rol esenţial în formarea iniţială a trupei Jethro Tull, născută după destrămarea trupelor John Evan Band şi McGregor's Engine, trupa de blues pe care o crease împreună cu Clive Bunker în regiunea Luton/ Dunstable”.

Născut în 1943 în Bedfordshire, Marea Britanie, Mick Abrahams a fondat, împreună cu Ian Anderson, trupa Jethro Tull în anii 1960, al cărei stil atât de particular amestecă genurile, muzica clasică, muzica celtică, blues şi rock.

Grupul este descris de revista Rolling Stone drept „una dintre cele mai comerciale şi excentrice formaţii de rock progresiv” din lume. De-a lungul carierei sale îndelungate, Jethro Tull a lansat aproximativ douăzeci de albume şi a cunoscut diferite formule. Mick Abrahams şi-a părăsit colegii după înregistrarea primului lor album.

„Cântăreţ puternic şi chitarist experimentat, virtuoz şi expresiv, Mick (Anderson) a ştiut să captiveze publicul (...). Mick a continuat să îmbogăţească şi să dezvolte aceste idei muzicale pentru a le transforma într-o demonstraţie magistrală a talentului său instrumental, până la sfârşitul carierei sale”, se adaugă în comunicatul grupului, care transmite „condoleanţe familiei şi apropiaţilor” artistului, „care pot fi mândri de moştenirea sa muzicală”.

